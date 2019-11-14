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Kemal Zeybek :Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete Hakaret eden bu milletin mensubu olamaz

Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlerin son yıllarda çoğalıp, cesaretlenmeleri tesadüf olamaz.

Kemal Zeybek :Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete Hakaret eden bu milletin mensubu olamaz

Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlerin son yıllarda çoğalıp, cesaretlenmeleri tesadüf olamaz.

14 Kasım 2019 Perşembe 14:03
Kemal Zeybek :Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete Hakaret eden bu milletin mensubu olamaz

Atatürk’e hakaret edenler karaktersiz ve alçaklar kim olursaolsun bu Milletin mensubu olamaz diyen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal savaşının öncü kadrolarını bütün dünya mazlumları takdir ederken; düşman ülkelerin dışında eleştirene rastlanmazken,Kurtuluş Savaşının başlangıç yeri olan Samsun İlinden sosyal medya paylaşımları ile Atatürk’e hakaret eden AK Parti Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili ve ahlaki değerleri sorunlu olan zatı  kınıyorum.

  Zeybek; İlgili zatın sosyal medya paylaşımları incelendiğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına ve Cumhuriyet dönemine ait gerçekle bağdaşmayan bir takım paylaşımlarda bulunduğu görülmektedir. Densiz zatın paylaşımlarının tamamı belli bir kesimin iftiralarının ötesinde gerçekle hiçbir alakasının olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

   

Zeybek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sosyal medya üzerinden saldıran zat bu cesareti kimlerden almaktadır? AK Parti bu meclis üyesini derhal ihraç sürecini başlatıp ve ihracını gerçekleştirmelidir. AK Parti ilgili zatı partiden ihraç etmez ise aynı paylaşımların altına imza atmış olacaktır. Samsun şehrinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edecek birinin belediye meclis üyesi seçilmesi önemli bir talihsizliktir.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; Düşmanlarımızın yapamadığını AK Parti Samsun Büyükşehir belediye meclis üyesi yapmaya çalışmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşının öncü kadroları ve Cumhuriyet değerlerine sosyal medya hesaplarında alçakça, ahlaksızca saldıran densiz zatı şiddetle kınıyorum.  Atatürk, Cumhuriyeti kurma başarısını gösterememiş olması durumunda; hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahsın muhtemel ismi de farklı olurdu.  

  Zeybek; Cumhuriyet’in savcılarının konuyu incelemek ve ilgili hakkında yasal işlem yapmaları için  suç duyurusunda bulunup ilgilileri göreve davet ediyorum. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırılar cezasız kalmamalıdır.

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