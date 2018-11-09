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Kemal Klıçdaroğlu : Ezan Arapça Okunur

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkçe Ezan okunması ile ilgili düşünceleri merak ediliyordu. Erdoğan'ın Andımız Türkçe Ezan okutanların metnidir ifadesi ile Türkçe Ezan tekrar gündeme gelmişti. Son olarak Ezan Türkçe Okunsun diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz disipline sevk edilmişti. Kılıçdaroğlu, Ezan dünyanın her yerinde arapça okunur ve ezana saygı gösterilir diyerek Ezanın arapça okunması gerektiğini vurguladı.

Kemal Klıçdaroğlu : Ezan Arapça Okunur

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkçe Ezan okunması ile ilgili düşünceleri merak ediliyordu. Erdoğan'ın Andımız Türkçe Ezan okutanların metnidir ifadesi ile Türkçe Ezan tekrar gündeme gelmişti. Son olarak Ezan Türkçe Okunsun diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz disipline sevk edilmişti. Kılıçdaroğlu, Ezan dünyanın her yerinde arapça okunur ve ezana saygı gösterilir diyerek Ezanın arapça okunması gerektiğini vurguladı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:36
Kemal Klıçdaroğlu : Ezan Arapça Okunur

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkçe Ezan okunması ile ilgili düşünceleri merak ediliyordu. Erdoğan'ın Andımız Türkçe Ezan okutanların metnidir ifadesi ile Türkçe Ezan tekrar gündeme gelmişti. Son olarak Ezan Türkçe Okunsun diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz disipline sevk edilmişti. Kılıçdaroğlu, Ezan dünyanın her yerinde arapça okunur ve ezana saygı gösterilir diyerek Ezanın arapça okunması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li olan, CHP'nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP'de olduğunuz sürece CHP'nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Ezan tartışmasının doğru olmadığını ifade eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam etti;

"Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi." ifadelerini kullandı.

EZAN TÜRKÇE Mİ ARAPÇA MI OKUNMALI?

Kılıçdaroğlu, "Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi;

"Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam'ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 11:10
Anahtar Kelimeler:
kemal klıçdaroğlu ezan arapça okunur
Yorumlar
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Nazim Tolga 2 saat önce

Hadi oradan CHP nin hepsi Ermeni başta da sen olmak üzere, şimdi seçim yaklaştığı için prim yapıyorsunuz , elinize fırsat geçse camileri yikarsiniz ama sonra sizi diri diri komer bu millet Allah'ıma

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Mervee 2 saat önce

Ermeniymiş sizin o bile belli değil ne olduğunuz...

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Muhammet Güler 1 saat önce

AH SU OY KAYGILARI. BIRILERI OY ALMAK ICIN GECMISI GUNDEME GETIRIYOR BIRILERI ISE O GECMISI KENDILERI YAPMAMIS GIBI MASUM ROLUNE BURUNMUS.

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Bekir 1 saat önce

Nazım tolga. Chp li. Değilim ama Her chp liyi ermeni diye itham ediyosun. Ya sen ne kadar müslümansınki iftira atmanın günah olduğunu bilmiyomusunnn tanıdığımız onca chp li var namazını geçirmeyenn ayıptır yapma sen önce kendini bi gözden geçir derim

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