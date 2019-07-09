Kemal Kılıçdaroğlu: SETA bir düşünce değil iktidarın şakşakçılığını yapan bir kuruluştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Hepinizi yürekten sevgilerimi sunuyorum. 82 milyonu kucaklayacak bir iktidara ihtiyacımız var. Hayatın her alanında dert var. Nasıl çözüleceğini biliyoruz. Siyaset halka hizmetse bunu biz yapacağız. Ben bu ülkenin menfaatleri neredeyse oradayım. Nerede sorun varsa çözmek için oradayım. Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Birilerinin cebine değil vatandaşa hizmet etmek istiyoruz.

Bizim de sanata ve sanatçıya değer vermemiz lazım. Geçen hafta küçük İskender hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermemiz gerek. İnsana her ortamda sevgi ile yaklaşmamız lazım. Bir mucit çıkar, bir şey bulur, bütün dünya bundan yararlanır. Bu bağlamda katliam yapmak, insanları yok etmek, insanlıkla bağdaşan bir durum değildir. Serebrenitsa, Sırplar tarafından işgal edilir. Sadece müslüman olduğu için 8 bin 372 Boşnak katledilir. Bu 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir. O katliamda hayatını kaybedenler bütün insanların yüreğin yerinde kalacaktır.

Bu toplumun mayasında acılar var. Acılar hemen hemen coğrafyamızın her kesimde görülebilir. Bu acılardan ders çıkarmak, özel olarak çaba harcayan kişilerdir. Acıları bir daha yaşatmamak için çaba harcamamız gerekiyor. Çorlu tren faciasının yıl dönümüydü. 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler sadece adalet istiyorlar. Ailelerin bir kısmı duruşma salonunda bir kısmı değil, biber gazı sıkıldı... Kavga etmek, dövüşmek istemiyorlar. Arzu ettikleri adalet sağlansın. Biber gazı sıkarak, coplarla insanları vazgeçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın o anne adalet isteyecektir. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Ölen insanlar için, hak arayan insanlar için... Haklarını arayan insanlara hakkını teslim edeceğiz.

Meteoroloji, TCDD’ye ‘Önlem alın’ diye yazıyor. CHP’nin Çorlu tren kazasına ilişkin bir rapor hazırlandı. TBMM’de de araştıralım dedik. Bir daha benzeri bir olay yaşanmasın diye bir araştırma önergesi verdik. AK Partili ve MHP kardeşlerime sesleniyorum; Çorlu tren faciasının araştırılmasını istedik, kavga istemedik. AK Parti ve MHP vekillerinin oyları ile bu araştırma önergesi reddedildi. Meclis’in görevi nedir?

25 kişi hayatını kaybetmiş, bunların sekizi çocuk. Hangi ihmallerin sonucu bu insanlar hayatını kaybetti? Meclis bunu araştırmayacak da ne yapacak. Biz son derece samimiyiz. Birisini karalamak gibi bir niyetimiz yok. Bu kurumda neler oluyor? Bir vekil bunu merak etmeyecek mi?

Vekillerimiz bu olayın takipçisi olacak. Mevsimlik orman işçileri var aramızda. Geçici mevsimlik işçilerine ihtiyaç var. 5 ay 29 gün çalışıyor. Son derece samimi olarak söylüyorum, 2 bin 750 kişiler. 2 bin 750 kişiye asgari ücret veriliyor. Bu parayla devlet batmaz. Bu insanlar 9 ay çalışmış olurlar.

ODTÜ olayına değinmek isterim. Bir ülkeyi büyüten, bir ülkeye saygınlık kazandıran kurum üniversitelerdir. Bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı, ABD'dekinden azdır. Üniversite kurmak bir toplumu aydınlığa taşımak demektir.

ODTÜ de bizim gözbebebğimiz üniversitelerden biridir. Yüksek puan alan öğrencilerimiz oraya gider. Delikanlılık farklı bir şeydir. Onların taleplerini dinlemek lazım. Bu çocuklar üniversitelerinde yurt yapılsın istiyorlar. 1500 kişilik yurt yapmak istiyorlar, çocuklar bunu kabul etmiyor. Ağaçların kesilmesine itiraz ediyorlar. Biber gazı ile müdahale ediyorlar. Bu doğru değil. Bunlar bizim evlatlarımız. Neden şiddet, neden baskı? Ne istediklerini konuşmak lazım. Olay büyüyünce Mansur Yavaş rektöre telefon açıyor. ‘Ben size yurt yapacağım, para harcamayacaksınız’

Rektöre sesleniyorum, öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir. Benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklardır. Öğrenciler nereye yurt yapmak istiyorlarsa Mansur Yavaş yapacak yurdu. Biz CHP olarak ne kadar samimiyiz

Medyanın doğru haber yapmasını hepimiz isteriz. Objektif olarak haberin yansıtılması lazım. Halkın sağlıklı bilgilendirilmesi medya ile olur. Medya ile rapor hazırlayan kuruluşun da bu gerçeği bilmesi gerekir.

Yabancı ajansların Türkiye uzantılar var, bu uzantılarla ilgili bir şey yapmamız lazım deniyor. Eğer siz gazeteciyi fişlerseniz doğru kimden alacaksınız. Doğru haberi iktidara diz çökenlerden mi alacağız, yoksa bağımsız gazetecilerden mi alacağız. SETA iktidardan beslenir. Bol miktarda para verir. Medyanın yüzde 95'i bağımsız değil. İktidar ne istiyorsa onu yazıyorlar, ben onlara gazeteci demiyorum zaten. Gazeteci yürekli bir insandır, gücün ve paranın önünde diz çökmez. Halkın gözü kulağıdır gazeteci.

Neden bir rapora ihtiyaç duyuldu? Saray'dan mın istendi. Araştıracak başka hiç mi konu yok. Türkiye'nin dış politikası paramparça. Kimin talimatı ile yüzde 99,9 Saray'ın talimatı ile hazırlanmış bir rapor. Bu gazeteciler çalışkan gazeteciler.Neden bunlar kendi gazetelerinden atıldı, araştırılmadı.

SETA bir düşünce kuruluşu değildir. İktidarın borazanlığını yapan kuruluşa dönmüştür. Bu rapora bu kadar zaman ayırdığım için zamanımı harcıyorum. İktidarın şakşakçılığını yapan bir kuruluştur. "

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