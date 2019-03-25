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Kemal Kılıçdaroğlu Sert Konuştu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sert Konuştu!

Kemal Kılıçdaroğlu Sert Konuştu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sert Konuştu!

25 Mart 2019 Pazartesi 07:29
Kemal Kılıçdaroğlu Sert Konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi'nde katıldığı bir etkinlikte beka sorunu tartışmaları ile ilgili sert konuştu: “Eğer beka sorunu varsa ülkeyi 17 yıldır yönetenlere sormak lazım.”

“17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi ne oldu?”

"17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil. Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir.

“Savaşa değil yerel seçime gidiyoruz”

"Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama Türkiye'deki atmosfer şu: sanki bir savaşa gidiyoruz. 'Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım.' deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Eğer, Türkiye'nin bir beka sorunu varsa, dönüp 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil. Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir. Siyasi partiler, çıkarlar ve 'daha güzel hizmet yaparız' derler. Hizmetlerini sıralarlar ve vatandaş da gider tercihini kullanır. Siyaset budur." 

Son Güncelleme: 25.03.2019 07:31
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