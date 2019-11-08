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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği 'Man Adası' tazminatına ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği 'Man Adası' tazminatına ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu.

08 Kasım 2019 Cuma 14:14
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği 'Man Adası' tazminatına ret

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik alınan kararla ilgili, "Haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Daire Mahkemesi'nce tespit edilerek hukuksuz mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre avukat Çelik, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Man Adası özelinde Genel Başkanımız tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Genel Başkanımız aleyhine Erdoğan tarafından davalar açılmıştır. Ne varki açtıkları davaların haksız olduğunu, diğer bir söyleyişle Genel Başkan açıklamalarının doğru olduğu bilen davacı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları hukuksuz ve meşru olmayan yollara başvurarak Mahkeme hakimlerinin tamamını değiştirtmiş ve kendi talepleri doğrultusunda hukuksuz karar verecek hakimlerine kavuşmuşlardır! O süreçte tüm taleplerimiz o hakimlerce reddedilip 1 milyon lirayı aşan tazminat kararlarına karar verilmiştir. Ancak o aşamada dahi o hukuksuz kararların yok hükmünde olduğunu, nihayetinde bunun ve haklılığımızın açığa çıkacağını ifade etmiştik. Gelinen süreçte de haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Daire Mahkemesi'nce tespit edilerek hukuksuz Mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır. Açıkçası baskı altındaki Türk yargısı, Erdoğan’a iyi bir ders vermiştir. Dileriz ki bundan sonra Erdoğan, gerekli dersi çıkarır ve yargıyı emellerine alet etmekten kaçınır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TazminatCelal çelikMan AdasıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan
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