Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na: Kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan arasında yaşanan kitap tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun kitabı okumadığını ama Kaftancıoğlu'na da 'Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak' dediğini öğrendim" diye yazdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçim sürecinde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan’a sert bir tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, "Yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" demişti.

Zeyrek ayrıca, köşesinde Kılıçdaroğlu'nun tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirterek şunları söylediğini aktardı:

"Örgütümüz iyi çalıştı. Fedakarlıkla çalıştı. Önyargıya kapılmaksızın, kendi içlerindeki kırgınlıkları bile bir kenara bırakıp birlikte durdular ve kazandılar. Herkes başarıyı sahiplenmek ister. Bazı aktörler başarıyı sadece kendi pencerelerinden görebilirler. Bunlar olur. Ancak önemli olan başarıyı kalıcı kılmak için çalışmaktır. Yeter ki başarı olsun."

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