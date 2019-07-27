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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'hak ihlali' ve 'Hakan Atilla' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hakan Attilla için, "ABD'de boşu boşuna hapiste yattı. Hükümet Trump'ın yaptığını onda birini yapamadı" yorumunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'hak ihlali' ve 'Hakan Atilla' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hakan Attilla için, "ABD'de boşu boşuna hapiste yattı. Hükümet Trump'ın yaptığını onda birini yapamadı" yorumunda bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:32
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'hak ihlali' ve 'Hakan Atilla' açıklaması

CHP'li belediye başkanlarının bir araya geldiği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam ediyor. Toplantıya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de katıldı. Toplantı serisinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 17.00'de yapacağı kapanış konuşması, saat 13.00'e alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen konuşmanın ardından belediye başkanları, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi.

'DEMOKRASİ İÇİN KAYGI VERİCİ'

Kılıçdaroğlu, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tahliyesine ilişkin "ABD'de boşu boşuna cezaevinde yattı. Hükümet Trump'ın yaptığının onda birini yapmadı" değerlendirmesinde bulundu.

AYM'nin 'Barış Bildirisi' imzacısı akademisyenler hakkında hak ihlali kararını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Karar doğru ama 1 oy farkla alınması demokrasi için kaygı verici" ifadelerini kullandı.

İLK 'TEMEL İLKELER' ÇERÇEVESİ İMAMOĞLU'NA 

Kılıçdaroğlu ayrıca, toplantının sonunda, belediye başkanlarına, dün açıkladığı ve CHP'li belediye başkanlarının uymasını istediği 'Yerel Yönetimlerde Temel İlkelerimiz' başlığı altında sıralanan 7 ilkenin yer aldığı çerçeve verdi. Kemal Kılıçdaroğlı bu çerçevenin ilkini ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu, çerçeveyi belediyeye asacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları için sıraladığı 7 ilke ise şöyle;

1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…

2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.

3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…

4 – Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranınız…

5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” halkçılığın temel ilkelerinden biridir…

6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…

7 – Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız…

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kemal kılıçdaroğlu ndan hak ihlali hakan atilla açıklaması
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