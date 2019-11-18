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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülülere saldırıya tepki!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cmhriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülülere yapılan saldırıdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülülere saldırıya tepki!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cmhriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülülere yapılan saldırıdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:04
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülülere saldırıya tepki!

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Semahat Y., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun başörtülülere yapılan saldırı karşısında rahatsız olduğunu dile getirdi. 

"CHP lideri çok net konuştu" diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını köşesinden aktardı:

"Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum. Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin bu ve benzer saldırıları şiddetle kınaması, lanetlemesi lazım. Bu türden saldırıları yapanların provokatör olduğu kanısındayım. Toplumu germe, ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma gibi bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Toplumun her kesiminin de siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun bu tür olaylara en sert tepkiyi vermesi gerekir. Öte yandan şunu da belirtmeliyim ki kadınlara yönelik her türlü saldırıya ve her türlü şiddete karşı, çocuklarımıza yönelik her türlü saldırıya ve şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeli, bu konuda toplumsal bir dayanışma göstermeliyiz."

Selvi, Kılıçdaroğlu'na 'Saldırıya maruz kalan başörtülüleri aramayı düşünüyor musunuz?' diye sorduğunu ve CHP liderinin de "Arayacağım tabii" diye karşılık verdiğini yazdı:

"Aradığımda da size aktardığım düşüncelerimi kendilerine aktaracağım. Morallerini bozmamalarını isteyeceğim. Bu tür olaylara karşı hepimizin ortak tepki vermesi gerektiğini söyleyeceğim. Türkiye başörtüsü sorununu uzun süre gündemde tuttu. Bu dönem Türkiye’nin enerjisini kaybettiği yıllardır. Türkiye bu sorunlarını aştı. Şimdi Türkiye’nin önünde daha ciddi sorunlar var, bu sorunları aşması gerekir. Ve bu sorunları da hep birlikte aşacağız."

Selvi, "CHP Lideri’nin bu tavrını önemsiyorum. Çünkü iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan, bu tür yanlışlara karşı çıktığımız zaman atılan o çirkin tokat dönecek, onların yüzünde patlayacak" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KınamaSaldırıBaşörtülüChpKemal KılıçdaroğluAbdülkadir Selvi
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