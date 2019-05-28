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Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığı İstanbullu kardeşlerimiz giderecek

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığı İstanbullu kardeşlerimiz giderecek

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 2019 Salı 13:25
Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığı İstanbullu kardeşlerimiz giderecek

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığı İstanbullu kardeşlerimiz giderecek. Milletvekili arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'da.

​Ayrıntılar geliyor.

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kemal kılıçdaroğlu imamoğlu nun uğradığı haksızlığı istanbullu kardeşlerimiz giderecek
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