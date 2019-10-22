Kemal Kılıçdaroğlu: Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nerede bir dert nerede bir sorun varsa ben ya da arkadaşlarım yanınızda olacak. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor.

Şehitler hepimizin onurudur, şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir, inancımız da, siyasi duruşumuz da bunu emreder.

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