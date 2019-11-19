Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir, her CHP'li bir 'Bay Kemal'dir

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ''Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''21. yüzyılda sanat alanında güçlü olan ülkeler diğer ülkelere göre yumuşak güç açısında daha güçlü olurlar. Sanatçıları baş tacı yapmak hepimizin ortak görevidir. Yıldız Kenter bu bağlamda hayatını kaybeden değerli bir sanatçımızdır. Kendisini iki hafta önce evinde ziyaret ettim. Sorunlu bir sağlık ortamındaydı. Kısa bir süre görüşmemiz oldu. Yıldız Kenter hayatını sanata adayan bir sanatçıydı. Şu anda bütün dünya bütün Türkiye yıldız sanatçımızı kucaklıyor. Onu asla unutmayacağız. Jale Birsel'i de kaybettik. İki sanatçımıza da Allah rahmet eylesin.

KARAKÖY'DE BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRI

Güzel vatanımız insanlarımız var o zaman bizler barış içinde yaşamak zorundayız. Kadının kılık kıyafetleri ayrışmamıza yol açmamalı. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım morallerinin bozulmamasını istedim bu ülkenin sağ duyulu insanları hep yanınızda olacaktır dedim onlara moralinizi bozarsanız bu provokatörün amacına ulaştığını gösterir. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz.

''20 MİLYAR DOLARLIK FABRİKA 25 YILLIĞINA BEDAVA VERİLDİ''

Tank Palet Fabrikası değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi. 1 milyon 800 bin metrekarelik alanda kurulmuş. Erdoğan az önce açıklamalar yapıyor satılmadı. Satılmadı doğru biz peşkeş çekildi diyoruz. Satılsa para alacaksın. Bedava verildi. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. Telekom'u 6,5 milyar dolara kiraladılar. 25 yıllığına karşılığında 1 lira bile alınmıyor. Birileri bir şey almış o kesin. Benim mal varlığımız araştır araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun?

''ERDOĞAN'A SORUYORUM GİZLEDİĞİN PROTOKOLÜ AÇIKLAYACAK MISIN?''

Türk Katar ortaklığı ile BMC'ye devretmişler. Kaça devrettin? Kaç lira aldın sen? Kararnameleri niye gizli çıkarıyorsun? Özellikle benim öğrenmemi istemiyor senin boyun ona yetmez ben her şeyi öğrenirim. Erdoğan'a soruyorum Tank Palet Fabrikası dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Bununla ilgili bir ihale yaptın mı? 50 milyon dolarlık yatırım yapacakmış. Birisi de ben de 150 milyon dolarlık yaptırım yapacağım der. Hangi gerekçe ile ihale yapmadın? Ne Kılıçdaroğlu ne CHP bu konuda geri adım atmayacak. Devletin malının nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Dünyada böyle bir örnek yok üstelik bedava. Bizim işçiler de onların emrinde çalışacak. Herkesin bilmesini isterim Türkiye'nin en büyük silah fabrikasının yabancı orduya peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekenlerin bu memlekete faydası olmaz kendi ceplerine faydası olur.

''TÜRKİYE'DE BUGÜN HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR''

Dünya Türkiye'de demokrasi yok diye biliyor. Benim gibi düşünmeyen insanın da hakları vardır. Seçime sokuyorsunuz görevden alıyorsunuz. Neden kayyum tayin ediyor? Bu, bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum demektir. Demokrasi kültürünün özüne yakışmaz. Yanlıştır. Ahmet Altan'ı önce ömür boyu müebbet hapis ile yargıladılar AYM bozdu 15 yılla yargılandılar 10 yıl ceza aldı 1138 gün hapiste yattı mahkeme serbest bıraktı tekrar hapse attılar. Yanlıştır. Adaleti sağlamak zorundayız. Sözcü gazetesini bilirsiniz Türkiye'nin yeni amiral gemisidir. Sözcü gazetesi FETÖ'ye destek vermekten suçlanıyor. Siz diyeceksiniz ki bu ülkede demokrasi var. Türkiye'de bugün hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

''YÖK BURAYA MÜDAHALE ETSİN DİYE''

Şehir Üniversitesi... Bir yer verildi kendisine orayı gayet güzel donattılar. Mimari özellikleri korudular. Hem Türkiye'nin hem dünyanın saygın akademisyenlerini getirdiler. Vakıf üniversiteleri arasında 8. sırada. Şimdi banka haciz uyguluyor. Oradaki akademisyenler aylıklarını alamıyorlar. Öğrenciler var orada başarılı üniversite. İki arkadaşımı görevlendirdim banka aracılığıyla üniversiteyi susturmak istiyorlar. Yapmayın.Yazıktır günahtır. Niye kapatıyorsunuz? YÖK buraya müdahale etsin diye bu kabul edilemez.

''MECLİS'E BU HOLDİNGLERİ KURTARMA KANUNU GETİRİYORLAR''

Bir dönem inançlı kimselerin soyulduğu bir süreç de yaşadık. Yaklaşık 300 bin kişiden para topladılar. Fabrikalar yapacağız uçaklar yapacağız 5 milyar avro topladılar. Bu rakamları TBMM'nin raporundan aktarıyorum. O alın teri ile Almanya'da Fransa'da İngiltere'de çalışan insanların birikimlerini hortumladılar. Camilerde yapıyorlar bu işi ondan sonra paraları alıp ortadan toz oluyorlar. Bir gün Almanya'da katıldığım televizyon programında bu konu gündeme geldi bir kadın bağlandı ikinci sefer para vermiş. Dedi Kemal Bey siz bunları tanımazsını dedi bizi camiye topluyorlar bir dualar vaatler o ara canımız olsa canımızı veriririz diyor. Hayret ettim. Meclis'e bu holdingleri kurtarma kanunu getiriyorlar. Kimse dava açmasın diyorlar size hisse senedi vereceğiz yarın batarsa ne olacak? Vatandaşı kurtarmıyorlar vatandaşı hortumlayanı kurtarmak için özel kanun getiriyorlar. Bu kanunu teklif edenler kimse onlara oy verirsen iki elim de bugün de mahşerde de yakanda olacak.

TRUMP'IN NEZAKETSİZ MEKTUBU

Bir mektup geldi Erdoğan'a Trump tarafından bizim tarihimizin kabul etmediği ağır bir mektup geldi. Türkiye'nin şan ve şerefini korumak zorunda olan kişi koruyamadı. Ettiği yemine sadık bile kalamadı. Mektubu aynen iade et dedik etmedi bu mektup doğru değildir lafını bile kullanmadı. Mektubu Trump'a takdim edeceğim dedi bu kadar ağır bir hakareti Türkiye yaşamamıştır. Oy verene de şunu söylemek isterim sen bu kadar ağır bir hakarete layık mısın kardeşim? Aptal diyor akıllı ol diyor senden tek laf çıkmıyor. Koşa koşa gitti gitme dedim. Sen mektupçu başı mısın posta memuru musun? Sana mektup nasıl geldi aynı yolla iade edeceksin. Üstüne de Türkiye'nin şanını şerefini koruyan mektup yazacaksın. Bir de baktık ki egemen güçlerin şamar oğlanına dönmüş. ABD'ye gitti ne elde etti? Sen oraya S-400 pazarlığı yapmaya mı gittin? Mektubu Trump'a takdim ettim diyor. Kendisini bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görüyor. Trump PYD ile YPG ile aynen çalışacağız diyor gıkı çıkmıyor çalışamazsın diyemiyor. Gülen'in iadesini istedi verilmedi ama Rıza Zarrab'ın iadesini isteyemiyor. Zarrab rüşvet dağıtıyordu herkese Zarrab için 2 nota verdi mektuba cevap bile veremedi. Trump Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarağız dedi Erdoğan sizden Patriot alacağız dedi.

''CHP İKTİDAR OLDUĞUNDA SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SURİYE'YE GÖNDERECEK''

Normalde devlet başkanları ekipleriyle görüşürler ama Trump senatörleri çağırıyor oraya. Senatörler Erdoğan'a hesap soruyorlar. Sen senatörlerle konuşacaksan yeri Senato'dur. Trump büyük keyifle izliyor. Oturuşları beni rahatsız ediyor onu rahatsız etmiyor çünkü yuları kaptırmış. Buradan giderken havuz medyasını da götürmüş. Sözde gazeteciler bunlar. Onlardan biri sözde soru soruyor Erdoğan ile Suriye'de terörist dediğimiz kişiyi eşitliyor. Trump Erdoğan'a diyor ki şimdi sana soru soracaklar diyor gazeteciye gazeteci olduğundan emin misin diyor. Türkiye için çalışıyor olmayasın diyor. Sayın Trump Türkiye hükümeti diye hükümet yok kabine var bu da o kabine için çalışan birisi. CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye gönderecek. 4 milyon Suriyeliye de hayırlı olsun. Senin artık Türkiye'nin çıkarlarını savunan kişi olduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin hangi çıkarını korudun?''

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