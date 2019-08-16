Kemal Kılıçdaroğlu: Açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerin büyük bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat etkinlikleri Nevşehir'de başladı. Etkinliklere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün hep birlikte Hacı Bektaş'ı anacağız. Bir Anadolu erenini, bir bilgeyi anacağız. İnsanı sevmenin erdemini bize anlatan bilgeyi anacağız. O dedi ki, ‘Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Adalet her işte hakkı gözlemektir. Çalışmadan geçinenler, bizden değildir. Arifler hem arıdır hem de arıtıcıdır.’ Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarında dönmüş bulunuyor. Elinde kılıçla değil, aydınlanmak için Anadolu’ya gelmiştir. Toplum onu güvercin olarak Anadolu’ya geldiğini kabullenmiştir. O birlikte yaşamının öncü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. Anadolu’ya geldiğinde 35 yaşlarında bilgin ve olgun bir insandı. Selçuklu sultanı önemli kararlar aldığında onun düşüncesine başvuruyordu. ‘Bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir’ diyordu. Onun dergahında eğitimler görenler eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu’ya dağıldılar" dedi.

'YERİNDEN VE YURDUNDAN EDİLENLER YİNE MÜSLÜMANLAR'

Kılıçdaroğlu, "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Yerinden ve yurdundan edilenler yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki, savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bölümü yine Müslümanların çocuklarıdır. Adalet, toplumsal eşitlik gibi konularda İslam ülkeleri en önce yer alıyor" diye konuştu.

‘Anadolu’yu bize yurt yapanlar bu gönül erenleridir’ diyen Kılıçdaroğlu, "Onların büyüklüğünü bugün çok daha iyi anlamalıyız. Dünya halen huzuru ve adaleti arıyor. Oysa o çağlar öncesinde bu gerçeği insanlığın önüne koydu. Anadolu'yu bize yurt yapan bütün erenlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde yaşama imkanı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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