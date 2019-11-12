Kemal Kılıçdaroğlu: 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarına geçen günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ı anarak başladı.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili konuşan Kılıçdaroğlu "10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i andık. 81 yıl önce hangi heyecan ve duygularla andıysak yine aynı heyecan ve duygularla andık. Mustafa Kemal demek üretim demektir alın teri demektir her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Biz, Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale'de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor" dedi.

Sözlerinin devamında "Bu kürsüden defalarca Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum. Değeri 20 milyar dolar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Bunu 25 yıllığına BMC grubuna ve Katar Ordusu'na verdi. İhaleyi ne zaman ve nerede yaptın bilmeye hakkım var. Bunu sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş. Yüzde 12.5 kar garantisi veriyorsun. Yatırım yapılmamış yüzde 20 avans ödüyorsun. Üstüne para veriyorsun. Bütün askeri sırları buna veriyorsun."

'Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın'

Türk Telekom'un da aynı durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Özelleştirme İdaresi aldı ihaleye çıkıyorum dedi. 21 yıllığına 6.5 milyar dolara kiraladılar. Yüzde 21'ini kiraladılar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Erdoğan'ın "Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir? Bunlar Kocaeli'nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Türk Telekom'da da işletme devri oldu. 6.5 milyar dolar alındı. Kim ver dedi sana? Satış da değil kiralama da değil. Ne satış ne kiralama bunun adı peşkeştir sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermektir. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum bunu partili yanı yoktur. Devletin memurları da onların emrinde çalışakacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir böyle bir soygun ahlaksızlık da görülmemiştir.

'İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz'

İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Paket üstüne paket yapıyorlar. Erdoğan'a tavsiyem olacak paket hazırlayacağına paket yapacaksın damadı paketleyeceksin kapının önüne koyacaksın. Saraydakilerin hiçbir derdi yok. Cepler tıka basa para dolu hem de Amerikan Doları.

'Fark yüzde bin 968'