Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
285.978
DOLAR
5.8936
STERLIN
7.2104
EURO
6.4969

Kayyım atanan 343 şirket sahiplerine iade edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘TMSF tarafından el koyulan şirket sayısı ile el koyulduktan sonra sahibine iade edilen şirket sayısına ilişkin’ yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

Kayyım atanan 343 şirket sahiplerine iade edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘TMSF tarafından el koyulan şirket sayısı ile el koyulduktan sonra sahibine iade edilen şirket sayısına ilişkin’ yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:36
Kayyım atanan 343 şirket sahiplerine iade edildi!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kayyım atanan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlık kararının kaldırıldığını ve söz konusu şirketlerin sahiplerine iade edildiğini bildirdi.

TMSF tarafından el koyulan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlardan sahiplerine iade edilmiş. Doğal olarak neden el koyuldu, kayyumda iken  şirketin kar zarar durumu nedir? İade sonrası şirketler yaptıkları işe devam etmekte midir? Kayyımda kaldıkları sürede mali tablolarında ne gibi değişimler olmuştur? Benzer sorularla bu süreç irdelenebilir. İade edilmeyen şirketlerin durumu da ayrıca açıklanmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2015 ve 2019 yılları arasında Türkiye Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirket sayısı ne kadardır? 2015 ve 2019 yılları arasında TMSF tarafından el konulmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde sahibine iadesine karar verilen kaç adet şirket vardır?” şeklindeki sorularına yanıt istemişti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kayyım atanan şirket sahiplerine iade edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"EYT için susmayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
"EYT için susmayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
“Engelli Öğretmenler Sadaka Değil İş İstiyor”
“Engelli Öğretmenler Sadaka Değil İş İstiyor”
Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim