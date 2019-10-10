Kayyım atanan 343 şirket sahiplerine iade edildi!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kayyım atanan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlık kararının kaldırıldığını ve söz konusu şirketlerin sahiplerine iade edildiğini bildirdi.

TMSF tarafından el koyulan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlardan sahiplerine iade edilmiş. Doğal olarak neden el koyuldu, kayyumda iken şirketin kar zarar durumu nedir? İade sonrası şirketler yaptıkları işe devam etmekte midir? Kayyımda kaldıkları sürede mali tablolarında ne gibi değişimler olmuştur? Benzer sorularla bu süreç irdelenebilir. İade edilmeyen şirketlerin durumu da ayrıca açıklanmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2015 ve 2019 yılları arasında Türkiye Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirket sayısı ne kadardır? 2015 ve 2019 yılları arasında TMSF tarafından el konulmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde sahibine iadesine karar verilen kaç adet şirket vardır?” şeklindeki sorularına yanıt istemişti.

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