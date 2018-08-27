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Katip Çelebi Üniversitesindeki ‘’Akraba Atamaları’’ Meclis Gündeminde

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Katip Çelebi Üniversitesindeki ‘’Akraba Atamaları’’ Meclis Gündeminde

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:31
Katip Çelebi Üniversitesindeki ‘’Akraba Atamaları’’ Meclis Gündeminde

ATAMALAR AKRABALIK DERECESİNE GÖRE Mİ YAPILMAKTADIR?

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ ‘’AKRABA ATAMALARI’’ MECLİS GÜNDEMİNDE

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı İrfan Karadede’nin kızı Beyza Karadede’nin, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne başkan olarak ve yine aynı üniversitede rektör yardımcısı olarak görev yapan Turan Gökçe’nin kızının da Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atanmasını, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır meclis gündemine taşıdı. Bayır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, yapılan atamalarda hangi kriterlerin arandığını ve akrabalık derecesi göz önüne alınarak mı atamaların yapıldığını sordu.

İşte o Soru önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. Ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. Maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Tacettin Bayır
İzmir Milletvekili

24 Ağustos 2018 tarihinde yazılı ve görsel basında yer alan haberlere göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı İrfan Karadede’nin kızı Beyza Karadede, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne başkan olarak atanmıştır. Yine aynı üniversitede rektör yardımcısı olarak görev yapan Turan Gökçe’nin kızı da adı geçen üniversitenin Dişçilik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak atanmıştır.

Gökçenur Gökçe’nin üniversitenin sitesinde yer alan akademik özgeçmişinde, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğu görülmekte; ancak sitede Gökçenur Gökçe’nin herhangi bir akademik çalışması yer almamaktadır.

Doktor öğretim görevlisi olan Beyza Karadede’nin ise Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduğu, aynı üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladığı görülmekte; fakat üniversitenin sitesinde, Beyza Karadede’nin de akademik çalışmaları bulunmamaktadır.

Bu bağlamda;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne Başkan ve öğretim görevlisi olmak için hangi kriterler gereklidir? Bu kadro için başvuru açılmış mıdır? Başvuru açıldıysa duyurusu ne zaman ve nasıl yapılmıştır? Bu başvuruya kaç kişi müracaat etmiştir? Sınavla ya da mülakatla mı alım gerçekleştirmiştir? Mülakata ya da sınava İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden kimler gözlemci, idareci, sorumlu ya da görevli olarak katılmıştır?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı İrfan Karadede’nin kızı Beyza Karadede, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne başkan olarak atanmasının gerekçesi nedir? Bu atamada kimin ya da kimlerin imzası vardır?

Aynı üniversitede rektör yardımcısı olarak görev yapan Turan Gökçe’nin kızının, Dişçilik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak atanmasının gerekçesi nedir? Bu atamada kimin ya da kimlerin imzası vardır?

Gökçenur Gökçe’nin üniversitenin sitesinde yer alan akademik özgeçmişinde, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğu görülmekte; ancak sitede Gökçenur Gökçe’nin herhangi bir akademik çalışmasının yer almamasının sebebi nedir?

Doktor öğretim görevlisi olan Beyza Karadede’nin ise Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduğu, aynı üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladığı görülmekte; fakat üniversitenin sitesinde, Beyza Karadede’nin de akademik çalışmalarının bulunmamasının sebebi nedir?

Yoksa atamalarda, 1. Derecede akrabalık derecesi olması, atama için yeterli bir gerekçe olarak mı görülmektedir?

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Bir Atama Skandalı Daha!..
Bir Atama Skandalı Daha!..
Son Güncelleme: 27.08.2018 09:40
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katip çelebi üniversitesindeki akraba atamaları meclis gündeminde
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