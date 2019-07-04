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"Karayollarındaki Taşeron İşçilerin Hak Ettikleri Maaşları ödensin"

CHP Trabzon Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Ahmet Kaya, ÜyesiAKP Hükûmetinin "kaldırdık" dediği taşeron çalışma düzeni işçilerimizi maalesef mağdur etmeye devam ediyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan 100'e yakın şoför kardeşimiz, ödenek olmadığı gerekçesiyle nisan ayından bu yana maaşlarını alamıyorlar. Sadece Trabzon'da değil, bir çok bölgede aynı sıkıntının yaşandığını biliyoruz.

"Karayollarındaki Taşeron İşçilerin Hak Ettikleri Maaşları ödensin"

CHP Trabzon Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Ahmet Kaya, ÜyesiAKP Hükûmetinin "kaldırdık" dediği taşeron çalışma düzeni işçilerimizi maalesef mağdur etmeye devam ediyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan 100'e yakın şoför kardeşimiz, ödenek olmadığı gerekçesiyle nisan ayından bu yana maaşlarını alamıyorlar. Sadece Trabzon'da değil, bir çok bölgede aynı sıkıntının yaşandığını biliyoruz.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
"Karayollarındaki Taşeron İşçilerin Hak Ettikleri Maaşları ödensin"

AKP Hükûmetinin "kaldırdık" dediği taşeron çalışma düzeni işçilerimizi maalesef mağdur etmeye devam ediyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan 100'e yakın şoför kardeşimiz, ödenek olmadığı gerekçesiyle nisan ayından bu yana maaşlarını alamıyorlar.

Sadece Trabzon'da değil, bir çok bölgede aynı sıkıntının yaşandığını biliyoruz. Allah aşkına, bir empati yapalım, iki üç aydır maaş alamayan bu insanlar nasıl geçinecekler? Kirada oturan, tek maaşla evini geçindirmeye çalışan bu işçilerimizin yerine kendimizi koyup düşünelim. İki aydır maaş alamadığınızı, ev kiranızı, faturalarınızı ödeyemediğinizi, mutfak masraflarınızı, çocuklarınızın masraflarını karşılayamadığınızı düşünün, ne yapardınız?

Bu insanlarımıza bu sıkıntıyı yaşatmaya ne hakkınız var? Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları yetkililerine çağrıda bulunuyoruz: İşçi kardeşlerimizin alın teriyle hak ettikleri maaşları bir an önce ödenmelidir ve bundan sonra maaşları gecikme yaşanmaksızın kendilerine ödenecek tedbirler alınmalıdır ve en önemlisi de artık bu işçilerimize kadro hakları verilmelidir.

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karayollarındaki taşeron işçilerin hak ettikleri maaşları ödensin
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