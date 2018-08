Karayolları İşçileri ve Belediyelerde Çalışan Şirket Çalışanları Kadro Bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda tüm taşeron işçilere ‘kadro sözü’ verilmesine rağmen, halen alt işveren bünyesinde çalıştırılmaya devam eden Karayolları çalışanları ve mevsimlik işçilerin ciddi anlamda mağdur olduğunu, maaşlarnıı dahi düzenli alamayan emekçilerin durumlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Gürer “Karayollarında çalışan taşeron işçiler, kadroya alınmamış olmalarının mağduriyetini yaşadıkları gibi çalışma koşulları bakımından da en ağır şartlarda görev yaptıklarını ifade ettiler. Mevsimlik işçilerde kadro istediklerini ifade ettiler. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerde belediye kadrosuna geçmeyi beklerken şirketlerde bırakılarak hayal kırıklığı yaşadı. Eşit işe eşit ücret ve bu kişilerin hak beklentilerinin bir an önce yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLDİ

Karayollarında ve belediyelerdede çalışan işçilerin sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyen Ömer Fethi Gürer, KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili süreçte on binlerce taşeron çalışanın mağdur edildiğini söyledi. Gürer, “Kamu şoförleri, KİT çalışanları kapsam dışı kaldı. Karayolları ve Belediye şirket çalışanlarının büyük sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Tüm sorunları sürekli gündeme taşıyoruz. Ülkemizde tek başına her konuda yetki Cumhurbaşkanında, bu kadar çalışanın mağduriyetini istese bir anda çözer ama aylardır sorun sürüncemede. Emekçilerin yaşadığı sorunu Cumhurbaşkanı görmezden geliyor. Binlerce işçinin mağduruz sesine kulak tıkıyor. Cumhurbaşkanı ve meclisten kanun çıkarma çoğunluğu olan partiler, işçi ve emekçinin taleplerine kulakları tıkalı. Biz emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Pek çok kamu kurumunda ve belediyelerde sorun var ve çözüm üretilmesi gerekiyor” dedi.

Ömer Fethi Gürer, karayolları çalışanları ve belediye şirket çalışanı ile kamu şoförlerinin seslerini duyurmak için verdikleri mücadeleye desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek “Kamu kurumları, KİT’ler ve Belediye şirketleri ile oluşan taşeron uygulamaları sona erip işçiler daimi kadroya alınmalıdır” dedi.

ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIR…

Karayolları çalışanlarının çalışma koşullarının ağırlığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “İşçilerin anlattığına göre, karayollarının bazı bölümlerinde çalışan taşeron işçiler sabah 07.30 ve akşam 19.30 arasında 12 saat mesai ve hafta sonları da çalışıyor olmalarına rağmen fazla mesai ücreti alamıyor. Firma öğle yemeklerini karşılamıyor ve servis vermiyor. Yaz döneminde asfalt, serpme ve yama yapan işçiler, kış sezonunda kar ve buzla mücadele ediyor. Bugün asgari ücretle ve ağır koşullarda görev yapıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, diğer pek çok kuruma göre daha zor ve ağır koşullarda çalışan Karayolları işçilerinin hak ettikleri kadroya alınmaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.