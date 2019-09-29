Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'nun konuşmasını kesmeye çalıştı.

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." diye konuştu.

Tepki gösteren grup kürsü önüne doğru yaklaştı. Bu sırada güvenlik görevlileri Karamollaoğlu'nun etrafını sardı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ‘Sivas’ı temsil etmeyen üç beş mesnetsiz kişinin bu girişimi Sivas’ı ve Sivaslıları asla lekeleyemez’ dedi.

Karamollaoğlu’nun konuşmasına ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engelleme girişimi https://t.co/zvJQxXG6G9 pic.twitter.com/sAYoap3pzq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2019

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