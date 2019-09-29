Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLIN
6.9666
EURO
6.1976
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Karamollaoğlu’nun konuşmasına ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engelleme girişimi

İstanbul Yenikapı’daki Sivas Tanıtım Günleri'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşması, ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

Karamollaoğlu’nun konuşmasına ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engelleme girişimi

İstanbul Yenikapı’daki Sivas Tanıtım Günleri'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşması, ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

29 Eylül 2019 Pazar 19:19
Karamollaoğlu’nun konuşmasına ülkücü işareti yapan bir grup tarafından engelleme girişimi

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'nun konuşmasını kesmeye çalıştı.

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." diye konuştu.

Tepki gösteren grup kürsü önüne doğru yaklaştı. Bu sırada güvenlik görevlileri Karamollaoğlu'nun etrafını sardı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ‘Sivas’ı temsil etmeyen üç beş mesnetsiz kişinin bu girişimi Sivas’ı ve Sivaslıları asla lekeleyemez’ dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
karamollaoğlu nun konuşmasına ülkücü işareti yapan grup engelleme girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davutoğlu'nun kuracağı partide ''şaibe'' şartı
Davutoğlu'nun kuracağı partide ''şaibe'' şartı
Banka Kredilerinde Dönen Dolap
Banka Kredilerinde Dönen Dolap
Temel Karamolloğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nı Bırakıyor mu?
Temel Karamolloğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nı Bırakıyor mu?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim