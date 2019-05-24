Karamollaoğlu'ndan Kadrolu Öğretmen ve Eğitim Sistemi Açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin uyguladığı eğitim sistemine ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir video yayınladı.
AKP döneminde eğitim sisteminde ciddi problemler yaşandığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'En çok AK Parti iktidarı döneminde 'Eğitim Bakanları' değişti" dedi.
Eğitim sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim bir bakıma yaz-boz tahtasına döndü. En çok AK Parti iktidarı döneminde 'Eğitim Bakanları' değişti. Bir bakan tam icraat yapacak noktaya geldiğinde görevden ayrıldı, yenisi geldi. O yeni bir fikir üreteyim diye çaba sarf ederken tam adım atacak o gitti başka bir tanesi geldi. Şimdi sıra Ziya Selçuk'ta. Bazı noktalarda kendisini dinlediğim zaman ümidimiz artıyor. Ama zaman geçiyor.
'EĞİTİM MÜFREDATI NE OLACAK?'
AKP'nin eğitim sisteminde attığı adımları eleştiren Karamollaoğlu, "Sık sık söyledik bu iktidarın en büyük hatası 2002'de iktidara geldiklerinde maddi bir takım adımların eğitimde büyük hamle olduğu kanaatiyle hareket etmeleriydi" dedi.
Konuya dair dikkat çeken açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Akıllı tahtalar dünyada bizden başka bunu yapan yok. Öğrencilere tabletler bizden başka bunu yapan yok. Sonra ne oldu sıfıra sıfır elde var sıfır. Ümit ediyoruz ki çok kısa zamanda esas eğitimin müfredatı ne olacak? Onun arkasından da eğitim kadroları öğretmenler nasıl vasıflı olarak yetiştirilecek?"
"Biz ümit ediyoruz ki; çok kısa zamanda eğitim müfredatı nasıl olacak, onun ardından da vasıflı öğretmen kadroları nasıl yetiştirilecek, bunların çözümü bulunur. Bunlar olmadan olmaz." pic.twitter.com/N9XX0yoc5p— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) 23 Mayıs 2019