Karamollaoğlu'ndan Kadrolu Öğretmen ve Eğitim Sistemi Açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin uyguladığı eğitim sistemine ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir video yayınladı.

AKP döneminde eğitim sisteminde ciddi problemler yaşandığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'En çok AK Parti iktidarı döneminde 'Eğitim Bakanları' değişti" dedi.

Eğitim sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

AKP'nin eğitim sisteminde attığı adımları eleştiren Karamollaoğlu, "Sık sık söyledik bu iktidarın en büyük hatası 2002'de iktidara geldiklerinde maddi bir takım adımların eğitimde büyük hamle olduğu kanaatiyle hareket etmeleriydi" dedi.

Konuya dair dikkat çeken açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ümit ediyoruz ki; çok kısa zamanda eğitim müfredatı nasıl olacak, onun ardından da vasıflı öğretmen kadroları nasıl yetiştirilecek, bunların çözümü bulunur. Bunlar olmadan olmaz." pic.twitter.com/N9XX0yoc5p