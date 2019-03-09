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Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarıyla ilgili duyumlar geldiğini belirterek "Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Siyaseti Saadet Partisi'nde yapabilirler" dedi.

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarıyla ilgili duyumlar geldiğini belirterek "Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Siyaseti Saadet Partisi'nde yapabilirler" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:01
Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Oda TV'nin haberine göre, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine ise Karamollaoğlu, "Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye'de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi'nde yapabilirler" şeklinde konuştu.

Konuşmasında ayrıca AK Parti'yi eleştiren Karamollaoğlu, "AKP'nin şeklen Müslüman' olduğunu belirterek "Bir insan yalan söylüyor ise, iftira ediyor ise, cennetin yüzünü göremez. Kamu malını israf ediyor ise işte bu israftır, haramdır. Biz, ‘ittifakın içerisinde değiliz' diyoruz. Israrla yalan söyleyip, ittifaktaymışız gibi anlatılıyor. AKP hükümeti, tüm bunlardan dolayı yalnızca şeklen Müslümandır. Kibir eden insan, af dileme noktasına gelemiyor. Bunlarda kibir de var" ifadalerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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