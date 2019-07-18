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Karamollaoğlu'ndan olay yaratacak FETÖ ve AK Parti açıklaması !

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti'nin kendisidir" dedi.

Karamollaoğlu'ndan olay yaratacak FETÖ ve AK Parti açıklaması !

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti'nin kendisidir" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:32
Karamollaoğlu'ndan olay yaratacak FETÖ ve AK Parti açıklaması !

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti'nin kendisidir" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde: ”15 Temmuz’la alakalı şu soruyu sormak istiyorum; darbeyi organize edenler nerede, bu işin siyasi ayağı nerede?

3 yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz. İktidar da bu soruya cevap vermemekte ısrarcı. Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziye kadar gidip buluyorlar, fakat işin siyasi ayağını bir türlü bulamıyorlar. Olan yine gariban, kimsesi olmayan insanlara oluyor.

15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi elzemdir. Eğer 15 Temmuz tam manası ile bir destana dönüşsün isteniyorsa, bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır!

Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti’nin kendisidir. AK Parti kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanların canını yakmakta ne yazık ki hiç çekinmiyor.”

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