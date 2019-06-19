karamollaoğlu eski milli görüşçülere seslendi

- ‘Eski Milli Görüşçüler’in sözlerinden dolayı fikrini değiştiren bir kişi bile olduğu kanaatinde değilim; ama kendi itibarlarını yerle bir ediyorlar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendilerini ‘Eski Millî Görüşçüler’ olarak tanımlayan ve Millî Görüş camiasına yönelik telkinlerde bulunan bazı isimlere, tepki gösterdi. Kendilerini ‘Eski Millî Görüşçü’ olarak nitelendirenlere “Şimdi nesin?” diye soran Karamollaoğlu, bu kişilerin, Necmettin Erbakan’ı daha hayattayken terk ettiklerini hatırlatarak, “Ben, onların o sözlerinden dolayı fikrini değiştiren bir kişi bile olduğu kanaatinde değilim; ama kendilerinin itibarını yerle bir ediyorlar.” dedi.

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım’ın Saadet Partisi’nden özür dilemesini de değerlendiren Karamollaoğlu, Yıldırım’ın bu tavrını bir âlîcenaplık olarak gördüğünü ve önemsediğini belirterek, “Ama özür yetmez. Bunun arkasının gelmesi; bundan sonraki tavırların da o özrü takviye edecek tarzda olması lâzım” dedi.

Karamollaoğlu, TV 5’de soruları cevapladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 5’de yayınlanan ve moderatörlüğünü gazeteci Mustafa Yılmaz’ın yaptığı “Kulis Ankara - Seçim Özel” programına katılarak, gazetecilerin güncel siyasî gelişmelere dair sorularını cevapladı.

Programa gazeteciler Elif Çakır, Veysi Dündar ve Mustafa Kurdaş katıldı.

Programda Temel Karamollaoğlu’na, AK Parti’nin İBB Adayı Binali Yıldırım’ın Millî Gazete’yi ziyaretinde Saadet Partisi camiasından özür dilemesine dair düşüncesi de soruldu.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Özür, bundan sonraki tavırla takviye edilmeli

“Tabii seçime gidiyoruz. Seçimde herkes, karşı tarafın gönlünü alabilmek için birşeyler yapıyor. Ben, bir defa her hâlükârda kendisinin bu gösterdiği bu tavrı, âlîcenap bir tavır olarak görüyorum. Hangi maksatla yapıldığını umursamıyorum; ama kullandığı ifadeler, buraya kadar gelmesi, onun yönünden bana göre çok önemli görülecek adımlar. Gecikmeli de olsa; ama özür yetmez. Bunun arkasının gelmesi; bundan sonraki tavırların da o özrü takviye edecek tarzda olması lâzım. Biz, ‘İllet İttifakı’ olarak isimlendirilirken, şimdi ne diyecekler? ‘Zillet’ mi? Ne olacak yani bunun adı? Biz, kendisinin dediği gibi, bu ülkede kapmplaşmayı değil kucaklaşmayı sağlamak mecburiyetindeyiz. Siyasîler olarak üzerimize bu vazife düşer.”

Siyasetçiler, rol model olarak topluma iyi örnek olmalılar

Bazı ahlâkî değerlerin gençlere sadece eğitim kurumlarıyla değil, rol modellerin tavırlarıyla kazandırılabileceğini söyleyen Karamollaoğlu, “Rol model dediğimiz kim? Türkiye’nin önünde gözüken liderler. Onların tavrı, toplumu eğitir. Özür dilediği zaman toplum da onu bir erdem olarak görür; onlar da özür dileme ihtiyacını duyarlar, yanlış yaptıkları zaman. Onlar hakaret edeceklerine makul bir tavır sergilerlerse, ortam yumuşar.” dedi.

Geçmişte beraber olduklarımız, kendilerine çeki düzen vermeliler

Kendi şahsına yönelik iftiralar dile getirildiğinde, susmak kabullenmek olarak kabul edildiği için bu iftiralar hakkında açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Ben, cidden Binali Bey’in bu tavrını önemsiyorum. Bu, umarım ki şu anda AK Parti’nin içinde bulunan, bize karşı akıl almaz iftiralarda bulunan, geçmişte de beraber olduğumuz, özellikle bunu vurgulayarak söylüyorum, (geçmişte) beraber olduğumuz arkadaşların kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğine inanıyorum. Bunu sağlar diye ümid ediyorum.” diye konuştu.

Ben bu özrü önemsiyorum

Kendilerinden ilk kez özür dilendiğine işaret eden Karamollaoğlu, “Bunun Sayın Binali Yıldırım’dan gelmesi önemli. Şu anda hem eski vasıfları var, şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Kendisinin, öyle bir atmosferin içinde bile olsa bunları söylemesini ben, önemsiyorum.” dedi.

‘Türkiye İttifakı’ lafta kalırsa hiçbir mânâ ifade etmez

Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ tabirini dile getirmesinin ve 19 Mayıs’ta siyasî parti liderleriyle bir araya gelmesinin de önemli olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, “Neden? Çünkü en azından siz, karşı tarafta bir çaba hissediyorsunuz; ama tekrar tekrar vurguluyorum: Ümid ederim ki bu çabalar, lafta kalmaz. Lafta kalırsa, hiçbir mânâ ifade etmez.” diye konuştu.

Karamollaoğlu’na, AK Parti’nin Saadet Partisi’ne karşı kullandığı siyasî dilde, “terörist”ten “kardeşim”e doğru bir üslûp değişikliği olduğu belirtilerek bu değişimi nasıl yorumladığı da soruldu. Kendisinin iyimser olmayı tercih ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“İnşallah bu, böyle devam eder; ama mesele, bizim seçmenimizin oyunu almak değil. Emin olun, değil. Mesele, bugün AK Parti iktidarının kendisini değiştirmesine ihtiyaç var. ‘Kendisini’ dediğim, kendi politikalarını değiştirmesine ihtiyaç var. Düne kadar bu oylar önemli değildi de niye şimdi ihtiyaç duyuyor, AK Parti? Çünkü, kendi seçmenini kaybetti. Herkesin ittifak ettiği nokta, şu: Şu anda AK Parti, nereden bakarsanız bakın, %36 civarında bir tabana sahip. %40 değil artık. Onun için bir ittifaka ihtiyacı var; ama bu, bizim sebep olduğumuz bir durum değil. AK Parti’nin yanlış politikalarının sebep olduğu bir durum. Bunu AK Parti’nin görmesi lâzım. Bizim oyumuzu almak için bizimle görüşebilirler. Seçmenin oyunu nasıl alacaklar? (Farz edelim ki) bizim gönlümüzü aldılar. Biz de dedik ki ‘Tamam yahu; madem bu kadar da ileriye gidiyorsunuz, sizinle beraberiz.’ Seçmen ne diyecek? Seçmen, AK Parti’den koparken, bize duyduğu bir sevgiden dolayı kopmadı ki. ‘AK Part, bu işi götüremiyor’ dediği için koptu. Onun için, neden şu anda İmamoğlu, başa baş güreşiyor gözüküyor? Düne kadar gözükmüyordu. Sırf bu sebepten dolayı.”

Allah’tan korkmazlar, Hoca hayattayken neredeydiniz?

Program sunucusu Mustafa Yılmaz, Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen “2018 Necmettin Erbakan Ödülleri” törenine gazeteci Uğur Dündar’ın davet edilmesini ‘Erbakan’ın kemiklerini sızlatmak’ olarak değerlendirip tepki gösterenlerin, Binali Yıldırım’ın moderatör olarak Uğur Dündar’ın ismini önermesi karşısında sessiz kaldıklarını hatırlattı. Bu konuda görüşü sorulan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Ben, bir defa bu sözü kullanan arkadaşlar, eskiden çoğu beraber olduğumuz arkadaşlar, yani hiç kendi içlerine dönüp, hiç muhasebe yapıyorlar mı, onu merak ediyorum. Yahu hayattayken karşısına çıktınız. Mübarekler, Erbakan Hoca’yı, hayattayken terk ettiniz. Hiçbir lafını dinlemediniz. İtibar etmediniz. Şimdi tutup bizi, Erbakan Hoca’nın siyasî mirasına sahip çıktığımız için itham etmeye kalkıyorlar. Bu kadar da olmaz yahu! Ayıptır! Ben burada hakikaten üzülüyorum. O arkadaşlarımız adına üzülüyorum. O kadar laf söylüyorlar ki… Yani Erbakan Hoca hayattayken ona bu muameleyi yapanlar, vefat ettikten sonra böyle bir söz söyleme hakkına sahip değiller. Mezardan kalksa, önce onların kafasına bir tane yumruk indirir, Hoca. Böyle şey mi olur? Bu, istismardır işte. Bu, kelimenin tam mânâsıyla, Hoca’yı istismardır. Adaletsiz bir İslâm’ı gündeme getirirseniz, nasıl istismar etmekse İslâm’ı; liyakatsiz bir İslâm’ı, liyakate önem verilmeyen bir İslâm’ı (İslâm anlayışını) bugün ‘Biz İslâmcıyız’ diyenler, nasıl bu sözlerinde kendi kendilerine İslâm’a en büyük zararı veriyorlarsa, bunlar da Hoca’yı aynı şekilde, aynı noktaya iteliyorlar. Bunu kimsenin söylemeye hakkı yok. Özellikle de bizim arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum. Şahıslar bazına bütün meseleleri indirgeyeceksiniz, ondan sonra da ‘Hocamızın kemikleri sızlamış’… Neredeydiniz yahu Hoca hayattayken? Allah’tan korkmaz adamlar diyeceğim; başka türlü ne diyeyim? Onun için ben, bunlara pek itibar etmiyorum.”

Eski Millî Görüşçülermiş… Şimdi nesin?

Program sunucusu Mustafa Yılmaz, kendilerini ‘Eski Millî Görüşçü’ olarak nitelendiren bazı isimlerin, bazı iddialarla Millî Görüş camiasına yönelik telkinlerde bulunduklarını hatırlatarak, Karamollaoğlu’nun bu konudaki görüşünü sordu.

Karamollaoğlu, kendilerini ‘Eski Millî Görüşçü’ olarak nitelendirenlere “Şimdi nesin?” diye sordu. Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi Millî Görüşçü değilsin; ama ‘Eski Millî Görüşçü’ diye ortaya çıkıyor. E ben ne yapayım senin eskiden Millî Görüşçü olmanı? Sen, Hoca hayattayken terk etmişsin zaten. Şimdi çıkıp da ‘Eski Millî Görüşçüler’ etkili olacak zannediyor. Herkesi teğet geçiyor. Onların o sözlerinden dolayı fikrini değiştiren, ben, bir kişi bile olduğu kanaatinde değilim; ama kendilerinin itibarını yerle bir ediyorlar.”

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