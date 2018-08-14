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Karamollaoğlu Erken Yerel Seçim Tarihini Açıkladı!..

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu KRT TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Programda Cilara'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu yerel seçimler ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

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Karamollaoğlu Erken Yerel Seçim Tarihini Açıkladı!..

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu KRT TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Programda Cilara'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu yerel seçimler ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 13:52
Karamollaoğlu Erken Yerel Seçim Tarihini Açıkladı!..

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu KRT TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Programda Cilara'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu yerel seçimler ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT canlı yayınında erken yerel seçim tartışmalarını alevlendirecek açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapmayı planladığını belirterek, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine seslendi: Allah rızası için yapmayın...

AK Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını belirtti.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, AK Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak. Karamollaoğlu'na göre AK Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

Milli Görüş lideri, AK Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek sözlerine şöyle devam etti;

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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