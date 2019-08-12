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“Kapatılan askeri okul öğrencileri mağdur”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle, 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okullardan çıkarılan öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekti.

“Kapatılan askeri okul öğrencileri mağdur”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle, 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okullardan çıkarılan öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01
“Kapatılan askeri okul öğrencileri mağdur”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 669 sayılı KHK ile askeri okullardan çıkarılan öğrencilerden herhangi bir suç veya suç örgütüyle ilişkilendirilmeyenlerin işe giriş engellerinin kaldırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan yanıt geldi.

CHP’li Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kapatılan okullardaki askeri öğrencilerin aldıkları puanlara uygun okullara yerleştirildiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 669 KHK ile askeri okullardan çıkarılan öğrenciler ve ailelerinin büyük bir çaresizlik içinde olduğunu hatırlatarak, “Mağdur öğrenciler ve aileler ziyaretimize gelip yaşadıkları mağduriyeti anlatıp vatan ve bayrak sevgilerini dile getirerek herhangi bir suçları olmadığı halde öğrencilikten uzaklaştırılmalarının yanı sıra başka işlerde de çalışamadıklarını ifade ediyorlar. Bu öğrenciler herhangi bir suç ve suç örgütüyle ilişkilendirilemiyorsa ilk olarak işe giriş engellerinin kaldırılması ve bununla alakalı bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Kasım 2016 tarihinde 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğunu, aynı Kanun ile askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldığını hatırlattı. 

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve kapatılan askerî liselerdeki öğrencilerin durumlarına uygun eğitim kurumlarına geçiş işlemlerinin 6756 sayılı Kanunun 105'inci maddesine göre yapıldığını ifade eden Hulusi Akar, “Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Millî Eğitim Bakanlığınca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara yerleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

30 Ağustos tarihi itibariyle mezun olacak askerî öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbının yapılmadığını açıklayan Hulusi Akar, “Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diplomaları verilmiştir. Anılan yasal düzenleme kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmayarak öğrenciler mağdur edilmemiştir” dedi. 

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