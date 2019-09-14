Kanun çıktı sözleşme imzalanmadı! Kültür Bakanlığı personeli mağdur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, özlük hakları verilmeyen süreli sözleşmeli personellerin yaşadıkları sıkıntıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir soru önergesi ile dile getirdi.

CHP’li İlgezdi Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, süreli sözleşmeli personel kadrosunda çalışanların yeni özlük haklarının 28 Aralık 2018’de yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile belirlendiğini, KHK uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Mayıs’ta da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile süreli sözleşmeli personellere yönelik yeni özlük haklarının ortaya konduğunu belirtti. Gamze Akkuş İlgezdi, yeni özlük hakları için kanun ve yönetmeliğe rağmen sözleşme imzalanmadığı için personelin mağdur olduklarını hatırlatarak, “Süreli sözleşmeli personellere yeni sözleşmenin imzalanması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği 30 Haziran tarihini üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesine rağmen yeni sözleşme imzalanmadığı için süreli sözleşmeli personellerin mağduriyeti devam etmektedir” dedi.

İlgezdi önergesinde,

- “Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kaç süre sözleşmeli personel görev yapmaktadır?

- 15 Mayıs’ta Resmi Gazetede yayımlanan sözleşme neden hala imzalanmamıştır?

- Yeni sanat sezonu açılmak üzereyken süreli sözleşmeli personel mağduriyeti ne zaman giderilecektir?

- 30 Haziran’da imzalanacağı iddia edilen sözleşmenin hala imzalanmamasının sebebi iddia edildiği gibi bürokratik engellemeler midir?

- 15 Mayıs’tan beri sözleşme imzalanmasını bekleyen süre sözleşmeli personelin mağduriyetini gidermek için 15 Mayıs’tan başlamak üzere geçmişe dönük hakları verilecek midir?” sorularını yöneltti.

Yaşanan mağduriyetin bir an önce son bulmasını talep eden Gamze Akkuş İlgezdi, “Şuan kanunla kaldırılan bir statüde görev yapmaya devam ediyor Kültür Bakanlığı personeli. Sözleşmenin bir an önce imzalanması ve 15 Mayıs’tan itibaren süre sözleşmeli personelin haklarının verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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