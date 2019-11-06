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Kani Beko Meclis'te TYP'lilere Kalıcı İş Talep Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamuda istihdam edilen TYP'lilerin geçici olarak değil kalıcı olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kani Beko Meclis'te TYP'lilere Kalıcı İş Talep Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamuda istihdam edilen TYP'lilerin geçici olarak değil kalıcı olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 18:41
Kani Beko Meclis'te TYP'lilere Kalıcı İş Talep Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamuda istihdam edilen TYP'lilerin geçici olarak değil kalıcı olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kani Beko şunları söyledi;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda bilinen adıyla "Toplum Yararına Çalışma Programı" Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen bir geçici istihdam çalışmasıdır.

İŞKUR'a kayıtlı işsizler dokuz ayı geçmemek üzere çevre temizliği, ağaçlandırma, park, bahçe düzenlemesi, okullarda bakım, onarım, temizlik, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme gibi işlerde çalışıyor ve son on yıla baktığımızda, toplam çalışan sayısının 2 milyona ulaştığını söyleyebiliriz.

TYP'lilerin en çok çalıştıkları yerler ise belediyeler ve okullar. Bu nedenle, TYP programlarında özellikle seçim öncesi dönemlerde çok ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Bu program AKP tarafından bir siyasi rant aracı olarak kullanılmaktadır; bu durum kabul edilebilir değildir.

TYP'liler üç aylık, altı aylık, dokuz aylık geçici iş değil kalıcı iş istiyorlar, TYP'liler çalıştıkları kamu kurumlarının daimi işçisi olmak istiyorlar, TYP'liler kadrolu işçi olmak, güvenceli çalışmak istiyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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