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Kani Beko, Çalışma Bakanı’na ‘Emeklilikte Yaşa Takılanları Sordu!..

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili MHP'li Arzu Erdem'in verdiği kanun teklifinin ardından CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'da Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı (EYT) sorarak konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

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Kani Beko, Çalışma Bakanı’na ‘Emeklilikte Yaşa Takılanları Sordu!..

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili MHP'li Arzu Erdem'in verdiği kanun teklifinin ardından CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'da Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı (EYT) sorarak konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:26
Kani Beko, Çalışma Bakanı’na ‘Emeklilikte Yaşa Takılanları Sordu!..

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili MHP'li Arzu Erdem'in verdiği kanun teklifinin ardından CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'da Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı (EYT) sorarak konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemi ile verdiği yazılı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik şartları arasında “yaş kriteri” bulunmamaktayken, yapılan bir düzenlemeye bu kriter eklenmiş ve bu nedenle de bazı yurttaşlarımızın emeklilik hakları ortadan kaldırılmıştır. 
1. Böylesi bir düzenlemeyle getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayan yurttaşlarımıza dönük bu haksız uygulamaya son vererek, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” olarak bilinen yurttaşlarımızın emeklilik haklarının kazanılması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır?

2. 703 sayılı KHK ile yapılan bir düzenleme ile TRT çalışanları için sağlanan erken emeklilik olanağının benzer bir biçimde Emeklilikte Yaşa Takılanlar grubu da dahil tüm yurttaşlar için tanımamasının nedeni nedir?

3. 703 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile umulan faydanın diğer yurttaşlardan esirgenmesinin sebebi nedir?

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.07.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
Kani BekoCumhuriyet Halk PartisiEmeklilikte Yaşa TakılanlarEYT
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