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Kamuoyunun Rahatsız Olduğu Bakanlar Gidiyor!

AK Parti'de yerel seçimler sonrasında oluşan kabine revizyonu beklentisi için beklenen haber AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarından geldi.

Kamuoyunun Rahatsız Olduğu Bakanlar Gidiyor!

AK Parti'de yerel seçimler sonrasında oluşan kabine revizyonu beklentisi için beklenen haber AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarından geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
Kamuoyunun Rahatsız Olduğu Bakanlar Gidiyor!

İstanbul seçimleri sonrası kabinede bir değişiklik beklentisi başlamıştı. Kamuoyunda beklenen değişiklik ile ilgili açıklamada bulunan Kaplan, AK Parti’de önemli bir kabine değişikliğinin gerçekleşeceğini iddia etti. ‘Nihayet’ şeklinde bir açıklama yapan Yeni Şafak Yazarı Kaplan, kamuoyunda tepkilere neden olan Bakanların görevden alınacağını da söyledi.

AK Parti kabinesindeki değişikliğe dair sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşımda bulunan Yusuf Kaplan ‘ın paylaşımı şu şekilde;

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ‘A YENİ GÖREV

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün kaleme aldığı yazısında kabine değişikliğini değerlendirdi. Kulis iblgilerini aktaran Selvi, , yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı atamalarının yapılacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının 3 ‘e çıkarılacağını söyledi. İki defa tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ‘ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirileceği aktarıldı.

Öte yandan Dışişileri ile ilgili bir tasarruf olursa da Mevlüt Çavuşoğlu ‘nun da Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için düşünüldüğü aktarıldı.

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kamuoyunun rahatsız olduğu bakanlar gidiyor
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