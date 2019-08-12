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Kamuoyundan gizlenen YAŞ kararları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da gizlenen kararlar ortaya çıktı. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri'nde çok sayıda kurmay albay emekli edildi.

Kamuoyundan gizlenen YAŞ kararları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da gizlenen kararlar ortaya çıktı. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri'nde çok sayıda kurmay albay emekli edildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:55
Kamuoyundan gizlenen YAŞ kararları ortaya çıktı

Oda Tv yazarı Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şurası'na ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yıldız, emekli edilen 85-88 devresinin "Cemaat'in en az sızdığı dönem olarak bilindiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şurası'nda alınan kararlara ilişkin tartışmalar devam ederken Odatv'den Müyesser Yıldız, YAŞ'ın açıklanmayan kararlarını yazdı.

Yıldız, "Kamuoyundan gizlenen kararlar" başlıklı yazısında YAŞ'ta emekli edilen albayların dağılımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1 istihkam kurmay albay, 1 deniz albay, 1 ikmal albay ve 3 mühendis albay olmak üzere 6 albay emekliye sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 17 albay emekli edildi. Bunlardan 12'si kurmay albay, 1'i hava pilot albay, 1'i hava muhabere albay, 1'i hava savunma albay, 1'i hava mühendis albay.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tam 86 albayın emekliliği kararlaştırıldı.

30 Ağustos itibarıyla emekli olacak bu albayların dağılımı da şöyle: 21 kurmay... 24 piyade... 3 tank... 6 topçu... 1 hava savunma... 4 kara pilot... 2 istihkam... 3 muhabere... 2 istihbarat... 1 ulaştırma... 3 ikmal... 4 bakım... 5 personel... 4 tabip... 1 veteriner... 1 öğretmen... 1 sağlık...

Emekli edilen kurmay albaylardan 6'sının 85-88 devresi, piyade albaylardan birisinin 87, diğerinin 89, 2 istihkam albayın 85 ve 88, 1 bakım albayın da 86'lı olduğunu belirtelim. "

Yıldız, söz konusu 85-88 devresinin "Cemaat'in en az sızdığı dönem olarak bilindiğini ve 15 Temmuz öncesi tasfiye edilmek istendiklerini" yazdı.

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