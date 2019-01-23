Kamudaki Taşeronlar Kadro İstiyor!

GÜRER: TAŞERON ÇALIŞANLAR KADROLU İŞ İSTİYOR



CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yönetim Kurul üyesi Ömer Fethi Gürer, Taşeron çalışanlar ile ilgili düzenlemenin yarattığı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

BELEDİYE İŞÇİSİ KADRO BEKLİYOR

Belediye taşeron çalışanların belediyelerde oluşturulan şirket kadrolarına aktarıldığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “450 bin belediye taşeron işçisi kadro beklerken şirket kadrosuna aktarılarak hayal kırıklığı yaşadı. Ayrıca 2019 yılında TİS kapsamı dışı da kaldılar. Eşit işe eşit ücret ve kadro sağlanmadı. Ayrıca 5 ay 29 gün çalışanlar mağdur oldu, diğer kamuda çalışanlar 9 ay 29 güne amir izni ile çıkarılırken belediyede çalışan geçici işçiler bu haktan da mahrum bırakıldı. 4 ay fazla çalışmalarına dahi olanak tanınmadı. Belediyede taşeron olarak çalışanlar ve geçici çalışanların tamamı kadroya alınmalıdır” dedi.

KAMUDA TAŞERON ÇALIŞANA KADRO



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Taşeron işçiliğinin modern kölelik olduğunu belirterek, “ucuz işçilik, güvencesiz çalıştırma kamuda bir an önce sonlandırılmalıdır. Karayolları, Demiryolları, PTT, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere yüzlerce kamu çalışanı taşeron çalışanıdır. KİT’lerde taşeron sorunu devam etmektedir. İhale şartına takılanlar, anahtar teslimi çalıştıranların mağduriyeti sonlandırılmamıştır. Kamuda kiralık araç şoförleri, Hastane Bilgi işlem çalışanları, sosyal tesis çalışanları, hastane görüntüleme merkez çalışanları, güvenlik şirket çalışanlarının kadro beklentileri halen karşılanmamıştır” dedi.

İŞÇİLERİN HAKKI VERİLMEDİ

İşçilerin haklarının verilmediğini, sosyal adaletin sağlanamadığını ve rantçıların ülkeye egemen olduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, kamuda çalışan taşeron uygulamasının devam ettiğini ve ciddi mağduriyet yaşandığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşerona kadro sözü kamuda taşeron çalıştırma şeklinin tamamen sona erip tümüne kadro verilmesi olduğunu anımsatarak “Ülkemizde bir iktidar var ne söylediyse onun tersini yapıyor. İşçi, çiftçi, esnaf, memur, emekli ve engellilerin sorunları sürekli ötelenip görmezden geliniyor.. 696 sayılı KHK ile alınan karara göre, taşeron çalışana kadro veriyoruz dediler, ortaya çıkan mağduriyetleri görmezden geldiler. Belediyelerde dahi belediye kadrosuna alınması gerekene belediye kadrosu vermediler. İşçileri kurulan bir şirkete aldılar. Yani belediyelerin taşeronuna aldılar. Aslında onları belediyelerin kadrolarına almaları gerekiyordu. Ama yine gereğini yapmadılar” dedi.

İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYORSA NEDEN İŞSİZLİK FONUNA KESİNTİ YAPILIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye ve il özel idarede geçici işçiler için 5 ay 29 gün çalışanlardan ve mevsimlik geçici işçilerden işsizlik fonuna para aktarıldığını ancak bu kişilerin işsizlik fonundan işsiz kalınca maaşlarını alamadıklarını söyledi. Gürer: “Çalışanları, güvencesiz, esnek, kıdem tazminatsız, ihbarsız çalışmaya zorlamamalarını, işçilerden kesilen fondan işsiz kalınca yararlanmada sorunların ortadan kalkması için çok kez gündeme getirdik. İktidar duymazdan geliyor. Hatta fonda oluşan parayı da işsiz kaldığınızda işçi yerine işverenlere destek verdiler.12 aylık çalışma süresini doldurmayan çalışan, işsiz kalınca işsizlik fonuna kesilen paradan işsizlik maaşı alamıyor. 5 ay 29 gün çalışanlarından dahi fona kesinti var ama işsizlik fonundan destek yok. Konuyla ilgili kanun teklifi verdim” dedi.

CHP İKTİDARINDA TAŞERON OLMAYACAK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamuda çalışan kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlem çalışanları, PTT çalışanları, karayolları çalışanları, devlet demiryolları çalışanları için kanun teklifini hazırladık meclise sunduk şu anda kanun teklifim mecliste bekliyor. Bizim savunduğumuz şu: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamuda kesinlikle taşeron olmayacak, asıl iş yaptığı neyse o da işçi arkadaşlara verilecek. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

BİR TARAF YOKSULLAŞIYOR DİGER TARAF ZENGİNLEŞİYOR



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretle geçimin zorluğuna değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Bugün askeri ücretli bir eve elektrik, doğalgaz, su, eğitim, giyecek, yiyecek için yapılan harcamalarla alınanları karşılaştırdığınızda normal bir yaşamı sürmek olası değil. Yokluk artıyor, yoksulluk artıyor. Özelde zenginleşenlerin yanında genelde vergisini verip fakirleşenler var. Taleplerinizi kanun teklifleriyle meclise taşıyoruz. Sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz, her daim yanınızda olduk bundan sonra da olacağız” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazarkasa atılmasının yarattığı etkinin, kendini yakan insanların olduğu günümüzde oluşmadığını söyledi. Ömer Fethi Gürer: “6 milyon işsiz var bir milyon üniversite mezunu da işsiz” dedi.

GREV HAKKI ELDEN ALINDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarının yanlışları için el frenini çekme zamanı geldi. Bu ülkede olan bitenden hepimiz sorumluyuz. 15 milyon sigortalı var grev yapabilen işçi sayısı 700 bin, onu da grev kararı aldı mı erteleme kararı çıkarıyorlar. Grev yapma hakkını bile elinden alıyorlar. O hale getirdiler ülkeyi. Tüm bunlar olurken hak hukuk sosyal adalet nerede?” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Karayollarında asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işçileri “anahtar teslimi” olarak üstlenen taşeron yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altındaki tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmadığını, köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan işçilerinde kapsam dışı kaldığını bildiğini ifade ederek, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron işçi yanında çalışan işçiler, kurumlarında derhal kadroya geçirilmelidir. KİT ve BİT çalışanlarıyla Kamu taşeron çalışanları, mevsimlik ve geçici işçilere hemen kadro verilmelidir. Kadro alan işçilerde 2019 Kamu Toplu İş sözleşmesinden yararlanmalıdır” dedi.

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