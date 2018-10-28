Kamudaki Taşeron İşçilerin Durumu Ne Olacak?

İşçilerin sorunlarını dinleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatıyla ilgili problemlere dikkat çekti. 'Çalışana Bakan yok' diyen Gürer, Kamudaki taşeron işçilerin durumu, belediye çalışanlarının kadro durumu ne olacak diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çalışan kesimin sorunların her geçen gün artmasına rağmen, Çalışma ve Aile Bakanlığının bu sorunlara kulak tıkadığını söyledi. Gürer, “Bakanlık var ama çalışana ‘bakan’ yok!” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de bazı özel kuruluşlarda çalışan işçilerle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. İşçilerle görüşmesinin ardından bir değerlendirme yapan Gürer, AKP iktidarında çalışan kesimlerin sorunlarının hat safhaya ulaştığını söyledi. Tek adam rejiminin, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarıyla birlikte işçilerin sorunlarına da kulak tıkadığını belirten Gürer, “Çalışma ve Aile Bakanlığı var ama emekle ilgili sorunlara bakan bir Bakan yok” diye konuştu.

BAKANLIĞIN ADI VAR KENDİ YOK

TBMM’de işçilerin ve tüm çalışan kesimlerin sorunlarını sürekli gündeme getirdiğini vurgulayan CHP Milletvekili Gürer, “İşçilerin son yıllara artış gösteren sorun ve taleplerini soru önergeleri, meclis araştırmaları ve kanun teklifleri ile defalarca kez Meclis gündemine taşıdım. Komisyon toplantılarında ve Genel Kurul toplantılarında söz alarak da işçilerimizin, emekçilerimizin yaşadığı problemlere dikkat çektim. Ancak bu sorunlar karşısında konuşan bir bakan yok, çözüm üreten bir Bakanlık yok, yazılı sorularımıza dahi yanıt verilmiyor” şeklinde konuştu.

KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Ömer Fethi Gürer, Kamu kurum ve kuruluşlarında halen taşeron firmalarında çalışan işçilerin ve 4 Aralık mağdurlarının yanı sıra, kamuda şoför kadrolarında görev yapan, hastanelerde bilgi işlem servislerinde çalışan, şeker fabrikaları, PTT, ÇAYKUR, Orman, Ulaştırma, Tarım, Karayolları ve demiryolları ile bazı KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin durumlarının belirsizliğini koruduğunu ve kadro alamayıp taşeron çalışanı kaldığını söyledi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ASLİ KADROYA GEÇEBİLECEK Mİ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediyelerin altyüklenici firmalarında çalışırken, belediyeler tarafından oluşturulan şirketlere aktarılan işçilerin kadro beklentilerinin karşısında bakanlık ne diyor, yeni bir düzenleme olacak mı? Güvenlik soruşturmasını aşamayanların durumu ne olacak? Sorularının açıklanmasını da istedi.

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SORUNLAR HAT SAFHAYA ULAŞTI

Gürer, “Taşeronken kadro verilen işçiler, kurumlarında aynı işi yapmalarına rağmen önceden kadro alan işçilere göre düşük maaş alıyor. Emeklilikte yaşa takılanların beklentilerine yanıt verilmedi. Çocuk işçilik sorunu, mevsimlik işçi sorunu ne zaman çözülecek. Belediyelerde ve il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalışırken, çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılacağı açıklanan ancak henüz uygulamaya geçmeyen bu sistemle ilgili sorun ne zaman sonuçlandırılacak? Çırak ve stajyerlerin bu kapsamdaki çalışma süreleri emeklilik için uygulanacak mı? İşe girmeden doğum yapan kadın için doğum süresi sigortaya sayılacak mı? Ek 3600 gösterge kamuda uygulanacak mı? Tüm bu sorunlar yanıt ve çözüm beklerken, ilgili bakanlığın vurdumduymazlığı, sorunların çözümüyle ilgili beklentilerin de sonuçsuz kalacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sürekli işçi kadrosuna alınan ve 2020 yılına kadar Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesine tabi tutulacak taşeron işçilerin 2019 yılında yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Gürer, AKP iktidarının, eşit işe eşit ücret e kadro vermesi gerektiğini vurguladı.

Gürer, çalışanlara asgari ücret üzerinden maaş verilmesiyle ilgili uygulamayı sonlandırıp enflasyon farkının tüm çalışanlara eksiksiz olarak ödenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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