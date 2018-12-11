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Kamuda Çalışan Engelliler İçin Kanun Teklifi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrosunda devlet memuru olarak istihdam edilen%40 ve daha fazla engel oranına sahip engelli vatandaşların devlet memuru olarak 10 yıllık hizmet süresini tamamlaması halinde yeşil pasaport alabilmesini amaçlayan Kanun Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdi.

Kamuda Çalışan Engelliler İçin Kanun Teklifi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrosunda devlet memuru olarak istihdam edilen%40 ve daha fazla engel oranına sahip engelli vatandaşların devlet memuru olarak 10 yıllık hizmet süresini tamamlaması halinde yeşil pasaport alabilmesini amaçlayan Kanun Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdi.

11 Aralık 2018 Salı 11:23
Kamuda Çalışan Engelliler İçin Kanun Teklifi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde,  kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrosunda çalışan engelli çalışanların ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek olan, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin değiştirilmesini teklif eden Yaşar, Kanun Teklifi’nin gerekçesini şu şekilde açıkladı;

“Engelli vatandaşlarımız, devlet memuru olabilmek için eğitim durumlarına göre sınıflandırılmış durumda. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde olanlar kura ile lise, ön lisans ve lisans düzeyinde olanlar ise EKPSS sınav uygulamasına göre devlet memuru olabilmektedirler. Çoğu engelli vatandaşımız, ülkemizin sosyal, ekonomik ve demografik yapısı gereği,  ne yazık ki eğitimini istedikleri ölçüde tamamlayamayıp, ilköğretim ya da lise düzeyinde kalmakta.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmek için, devlet memurlarında derece şartı var ve devlet memurunun en az 3/1 derecesinde kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışması gerekiyor. Her 3 kademenin 1 dereceye tekabül ettiği, bu durumda 3 yıl çalışan bir memurun, 3 kademe elde etmiş olduğu ve bunun da 1 dereceye karşılık geleceği biliyoruz. Ekim 2008 itibariyle lise mezunu olarak atanan, %52 engel oranına sahip bir personel, 12/1 kadro derecesinde işe başlıyor ve hususi damgalı (yeşil) pasaporta hak kazanabilmesi 18 yıldan daha uzun bir süreyi kapsıyor.

Engelli kadrosunda istihdam edilen personele idare tarafından sağlanan, yaş haddine takılmadan ilgili günleri tamamladıklarında emekli olabilme fırsatı, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Böylece, engellilerin, sağlık nedenlerinden dolayı engelli olmayan insanlara göre daha erken emekli olabilmeleri sağlanmaktadır.

Engelli kadrosunda çalışan personele bu şekilde tanınan erken emeklilik olanağı neticesinde, çoğu engelli, sağlık durumlarının elvermemesi sonucu birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara yükselemeden emekli olmaktadır. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) bendindeki düzenleme, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, “kadro derecesinin en az 3 olması” koşulunu içermesi yüzünden engelli kadrosunda istihdam edilen personel, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilme hakkından mahrum kalmaktadır.

Belirttiğimiz gerekçeler, engelli vatandaşlarımızın Yeşil Pasaport alabilmesi oldukça yeterlidir. Devlet memuru olarak 10 yıllık hizmet süresini tamamlayıp, %40 ve daha fazla engel oranına sahip engellilerin, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek kişiler kapsamına alınmasının, engelleriyle hayata her yönden sıkı sıkı tutunmaya çalışan ve hayatın onlara getirmiş olduğu zorlukları aşabilmek için, bizlerden daha fazla mücadele veren engellilere karşı, devletin pozitif bir yükümlülüğü olduğu kanaatindeyim. Engelli yurttaşlara tanınan hakların genişletilmesi onların motivasyonunu arttıracaktır.”  

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
kamuda çalışan engelliler kanun teklifi
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mary gedel 7 gün önce

Yesil pasaport ne ise yarar

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Adsız 6 gün önce

Tamamen katılıyorum inşAllah gercekleşir

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