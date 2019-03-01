Kamuda Çalışan Avukatlar İçin Kanun Teklifi!

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, kurumlarda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi verdi. Kurum avukatı olan avukatların emekli olduklarında düşük maaş almaları ve daha birçok nedenle kurumlarda çalışmak istemediklerini dile getiren Tanal, avukatların özlük haklarında düzenleme yapılarak kurumların avukatsız bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Taşrada kamu idaresinin temsili kesintiye uğramakta ve hatta kısmen olanaksız hale geldiği için, hukuk eğitimi ve bilgisi olmayan idari amir eliyle hukuk hizmeti yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu durum başta idarenin zararınadır. Zira hukuk hepimiz için sığınılacak tek limandır ve yanlış uygulanması telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet verebilir. Kamu avukatlarının özlük sorunları şu şekilde sıralanabilir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 3/B maddesindeki “Kariyer” ilkesinde aranan koşulları taşıdıkları halde, kariyer meslek olarak kabul edilmemektedirler. Eğitim durumları, bulundukları kadro ve görev unvanları gereği ‘Makam Tazminatı’ almaları gerekirken alamamaktadırlar. Özel hizmet tazminatları, emsal eğitime sahip olan meslek grubuna göre oldukça düşüktür. Ek göstergeleri, aynı eğitim durumu ile kamuda çalışanlarla eşit değildir.

Üstelik kamu avukatlarının yürütmekte oldukları işin mesleki riski o kadar yüksektir ki, sigorta şirketleri bahse konu maaşlar ile kamu avukatlarının riski çok yüksek gerekçesiyle mesleki mesuliyet sigortası dahi yapmamaktadırlar. Alınan sorumluluk karşısındaki maaşın yetersizliği ise kamu avukatlarınıhâkimlik, savcılık, müfettişlik kadrolarına yönelmekte; emeklilikleri yaklaşanlar ise noterliğe başvurarak, bağlı oldukları idari birimden ayrılmakta. Bu nedenlerle, hazine avukatlarının sayısı 800’lere kadar azaldığı düşünülmektedir.İdarelerce kamu avukatları açığı serbest çalışan avukatlardan hukuk hizmeti alımı suretiyle karşılanmaya çalışılsa da, bu durum hem idareye kamu avukatları kadar mali bir yük getirmekte hem de denetim ve bağlılık unsurları bulunmadığından beklenen optimum fayda sağlanamamaktadır. Bu gidişatın durdurulmaması halinde; kamu adına yürütülen hukuk hizmetinin zaafa uğrayacağı ve kamu zararına neden olacağı açıktır.” Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin “V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kadroları bu sınıf dahil olanlardan; 1 4800

2 4200

3 3600

4 3000

5 2200

6 1600

7 1300

8 1150”

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün (e) bendinde “Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “1. Hukuk Müşaviri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri” ibaresi, (I) sayılı cetvelin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün (f) bendinde “Başbakanlık Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhakemat Müdürü, Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlardaki Hukuk Müşaviri ile Hukuk İşleri Müdürü, Hukuk Müşaviri” olarak değiştirilmiştir.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin “I- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavir” ibaresi “4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” ve “Muhakemat Müdürü” ibareleri, “5- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” “Hukuk Müşaviri”, “Başhukuk Müşaviri” ve “Hukuk İşleri Müdürü” ibareleri ile “6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA” bölümünde yer alan “Büyük Şehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki 1. Hukuk Müşaviri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. Maddesinin “Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün (d) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %200’üne, kanun kapsamındaki ‘Başhukuk Müşavir ile 1. Hukuk Müşaviri’ kadroları için %300’üne, ‘Hukuk Müşavir, Muhakemat Müdürü ve Hukuk İşleri Müdürü’ kadroları için %230’una”

Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8inci sırasının d) bendi “d) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri, Hukuk İşleri Müdürleri ve Avukatlar 2000” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut d) bendi e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Madde 4- (1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Ek Ödeme Oranları” başlıklı (I) sayılı Cetvelinin “A- Aylıklarını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre alanlar” bölümünün 1 sıra nolu maddesinin g) alt bendine “Hukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhakemat Müdürü, diğer Hukuk İşler Müdürü” ibareleri eklenmiş ve g) alt bendindeki oran 175 olarak, “kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;” başlıklı 5 nolu maddesinin başlığı “Kadrolu Avukatlık Hizmetleri sınıfında yer alan personel (Genel Yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli olarak çalışanlar dahil);” şeklinde ve buradaki oran 170, 160, 150 olarak değiştirilmiştir.

(2) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesinin b) bendinin ikinci paragrafına, “müfettiş ve müfettiş yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Avukatlar” ibaresi eklenmiştir.

(3) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/2-a bendine “%40’ı” ibaresinden sonra gelmek üzere “hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5’i” ibaresi eklenmiştir.

Madde 5- Bu kanununyürürlüğe girdikten sonraki aybaşından itibaren, yapılan iyileştirmelerden belirtilen kadrolardan emekli olanlar da yararlanır.

MADDE 6-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7-Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.