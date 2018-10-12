Kamuda 3 Yıllık Tasarruf Genelgesine Tepki!

İYİ Parti Konya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olan Fahrettin Yokuş dün gece resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren '' 3 Yıllık Tasarruf Genelgesi'ne sosyal medya platformu Twitter'dan '' Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
BU NE PERHİZ BU NE LAHA TURŞUSU
İYİ Partili Fahrettin Yokuş ''Cumhurbaşkanı önümüzdeki 3 yıl boyunca kamuda tasarruf yapılacağını ,sadece başlamış olan projelerin bitirileceğini bir genelge ile kamuoyuna duyurdu. Ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı bütçesini de üç kat artırdı . Sormak lazım BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU ...!'' ifadelerine yer verdi.
KURUMLARIN 2019 YILI BÜTÇELERİ BELLİ OLDU
Mali Plan’da kamu idarelerinin 2019 yılı teklif tavanları da yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2.8 milyar TL olacak. Diyanet İşler Başkanlığı’na 2019 yılı için 10.4 milyar liralık ödenek verilmesi öngörüldü.
- Milli İstihbarat Tekşilatı 2.157 TL
- TBMM 1.749 TL
- Milli Savunma Bakanlığı 46.462 TL
- İçişleri Bakanlığı 8.572 TL
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945 TL
- Milli Eğitim Bakanlığı 113.813 TL
- Sağlık Bakanlığı 48.335
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601 TL
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091 TL
- Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676 TL
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