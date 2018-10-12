Kamuda 3 Yıllık Tasarruf Genelgesine Tepki!

İYİ Parti Konya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olan Fahrettin Yokuş dün gece resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren '' 3 Yıllık Tasarruf Genelgesi'ne sosyal medya platformu Twitter'dan '' Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BU NE PERHİZ BU NE LAHA TURŞUSU

İYİ Partili Fahrettin Yokuş ''Cumhurbaşkanı önümüzdeki 3 yıl boyunca kamuda tasarruf yapılacağını ,sadece başlamış olan projelerin bitirileceğini bir genelge ile kamuoyuna duyurdu. Ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı bütçesini de üç kat artırdı . Sormak lazım BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU ...!'' ifadelerine yer verdi.

KURUMLARIN 2019 YILI BÜTÇELERİ BELLİ OLDU

Mali Plan’da kamu idarelerinin 2019 yılı teklif tavanları da yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2.8 milyar TL olacak. Diyanet İşler Başkanlığı’na 2019 yılı için 10.4 milyar liralık ödenek verilmesi öngörüldü.

Milli İstihbarat Tekşilatı 2.157 TL

TBMM 1.749 TL

Milli Savunma Bakanlığı 46.462 TL

İçişleri Bakanlığı 8.572 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945 TL

Milli Eğitim Bakanlığı 113.813 TL

Sağlık Bakanlığı 48.335

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091 TL

Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676 TL

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