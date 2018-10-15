'Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Hakkı Verilsin'

Zeybek; Partimizin seçim bildirgesinde vaat edilen bütün konuların takibi ve gereğini yapmayı görev biliyoruz. CHP Gurubu olarak verdiğimiz kanun teklifi verdiğimiz vaatlerin yerine getirilerek sayılan mesleklerde çalışan kamu görevlilerimizin gerek çalışırken gerekse emekli olduklarında ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için 3600 Ek göstergeden yararlanma amaçlanmıştır.

MAAŞ VE ÜCRETLERDEKİ REEL ERİME ORTADAN KALDIRILMALIDIR

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; Ücretlilerin maaşlarında son yıllarda reel anlamda büyük kayıpların yaşandığını araştırmalar göstermektedir. Geçmiş dönemlerde maaş ve ücretlerde yaşanan kayıpların telafi edilmesi, alım gücü azalan insanlarımızın alım güçlerini artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek başta yönetenler olmak üzere TBMM’nin asli görevidir. CHP Gurubunun vermiş olduğu 3600 Ek göstergenin kamu görevlilerine verilmesi ilgili kesimlerin beklentisi olurken, seçim meydanlarında sözler veren siyasi partilerinde verdikleri sözleri yerine getirmiş olmaları açısından önem arz etmektedir.

Zeybek; İktidar partisi tarafından yurttaşlarımıza verilen sözlerin yerine getirilmediğini, yaklaşan seçimlerde benzer tavırlara itibar edilmemesi önem taşımaktadır. İktidarın konuşmak yerine iş üretmesi gerekirken! Sesini daha da yükselterek baskı yaratmaya çalıştığına tanık oluyoruz. CHP Gurubunun vermiş olduğu 3600 Ek gösterge verilmesi ile ilgili Kanun teklifine bütün siyasi partilerin destek vermesi gerekmektedir. Bekliyoruz.

YAŞA TAKILANLARIN EMEKLİLİKLERİ

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; yasada ön görüldüğü şekilde sosyal güvence primlerini devletin belirlediği gün, ay olarak toplamda sorumlulukların yerine getirmiş vatandaşlarımız bekletilmeden emekli edilmesini sosyal güvence haklarının verilmesini CHP ve diğer partiler seçim öncesi verdiğimiz sözü yerine getirmek zorundayız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA