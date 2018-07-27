'Kadroya alınan taşeronlar enflasyona yenildi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınması sürecinde uygulanan hataların, taşeron işçi sorununu çözmediği gibi, sorunları daha da büyüttüğünü ifade etti.

ENFLASYON ERİTTİ

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeron işçilerin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya alındığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, bu işçilerin mali ve sosyal haklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığını vurguladı. Kadroya alınan taşeron işçilerin maaşlarına 31 Ekim 2020 tarihine kadar yılda iki kez yüzde 4 oranında zam yapılacağını söyleyen Gürer, “Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2018 yılı 6 aylı TÜFE oranı yüzde 9.17, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 15.39 olarak belirlendi. Bu durumda, asgari ücret ve biraz üzerinde ücret alan taşeron işçiler maaşlarında, enflasyon karşısında ciddi miktarda erime oldu. Zaten pek çok sosyal haktan da mahrum bırakılan bu işçiler, yüksek enflasyonun altında ezilmektedir” dedi.

KADROLAR ARASINDA ÜCRET UÇURUMU

Kamu kurumlarında eski kadrolu işçiler ile taşerondan kadroya geçen işçiler arasında mali ve sosyal haklar bakımında büyük farklar olduğuna dikkat çeken Gürer, “Enflasyon karşısındaki kayıpların yanı sıra toplu iş sözleşmesi yapamayan bu işçiler, kamu kurumlarında eşit iş yaptığı eski kadrolu işçiler ile eşit ücret almamaktadır. Bu da işyerlerinde çeşitli huzursuzluklara yol açmaktadır” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME ŞART

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eski kadrolu işçiler ile ayni işi yapmalarına rağmen ücret ve sosyal haklar bakımından ciddi kayıplar yaşayan taşerondan kadroya geçen işçilerin toplusözleşme hükümlerinden yararlanmaları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu işçilerin ücretlerine uygulanacak zamlar, enflasyon rakamlarının altında olmamalıdır. Ayrıca misafirhanelerde ve santrallerde görev yapan işçilere gece ücreti ve risk tazminatları ödenmelidir” şeklinde konuştu.

TAM KADRO VE EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçişleri konusunda yapılan hatalar, taşeron işçi sorununu çözmediği gibi var olan problemleri daha da artırmıştır. Kamu kurumlarında eski kadrolu işçiler ile taşerondan kadroya geçirilen işçilerin, eşit iş yapmalarına rağmen, mali ve sosyal haklarında eşitlik sağlanmadığı sürece, bu sorun çözümlenemez. Ayrıca, kamu kurumlarının pek çoğunda taşeron işçiler halen alt işveren kuruluşların yanında çalışmaya devam etmektedir. Belediyelerde ise taşeron işçilere tam kadro sağlanmamış, belediyeler alt işverenden aldıkları taşeron işçileri, kendi kurdukları şirketlerde yine taşeron olarak çalıştırmaya devam etmektedir. Türkiye’nin taşeron sorununun çözebilmesi için koşulsuz tam kadro ve eşit işe eşit ücret uygulamasına geçilmelidir…”