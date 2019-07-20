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“Kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri ve görevlilere kadro verin”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Kadro verilmeyen, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şoför ve görevlilerin mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı.

“Kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri ve görevlilere kadro verin”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Kadro verilmeyen, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şoför ve görevlilerin mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:43
“Kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri ve görevlilere kadro verin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu, ‘Kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan şoför ve görevlilere kadro verilmesine ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aynı şartları taşıyan taşeron şoförlerine kadro verilmediğini hatırlattı. Başbakanlıkta 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapılıp, 24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konulan kanunda yer alan yüzde 70 işçilik maliyetinin sınırlamasının, Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için kaldırılıp diğerlerinin kadro dışı kalmasına tepki gösteren Gürer, “Kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan diğer şoförler ve görevliler için kadro verilerek mağduriyetlerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamnda çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile düzenlenmiştir. Söz konusu KHK, 7079 sayılı Kanun olarak 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İşçilerin geçiş işlemleri, mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmıştır” dedi.

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kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri görevlilere kadro verin
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