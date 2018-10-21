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“Kaçak elektriğin faturasını çalan ödesin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrikte kayıp ve kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen vatandaşa yüklenmesinin önlenmesi için Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, kaçak elektrik bedelinin kaçak kullanan kişilere yansıtılmasını, bunların tespit edilememesi durumunda ise dağıtım şirketlerinden tahsil edilmesini önerdi.

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“Kaçak elektriğin faturasını çalan ödesin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrikte kayıp ve kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen vatandaşa yüklenmesinin önlenmesi için Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, kaçak elektrik bedelinin kaçak kullanan kişilere yansıtılmasını, bunların tespit edilememesi durumunda ise dağıtım şirketlerinden tahsil edilmesini önerdi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:44
“Kaçak elektriğin faturasını çalan ödesin”

KAÇAK ELEKTRİK SORUNU TBMM GÜNDEMİNDE 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrikte kayıp ve kaçak enerji bedellerinin, faturasını düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşlara ödettirilmesiyle ilgili sorunu, hazırladığı Kanun Teklifiyle Meclis gündemine taşıdı. 

VATANDAŞA, KULLANMADIĞI ELEKTRİK BEDELİ ÖDETTİRİLEMEZ

Vatandaşların tükettiği elektrikli ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödemeye mahkum edildiğini belirten Gürer, “Hakkını arayan vatandaşlarımız mahkemelere çok sayıda dava açmış ve kendilerinden haksız yere tahsil edildiğini düşündükleri kayıp kaçak bedellerinin iade edilmesini talep etmişlerdir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu açılan davalar nedeniyle vermiş olduğu kararlarda bu uygulamanın hukuk devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmadığına vurgu yaparak, vatandaşlardan tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin iadesi yönünde kararlar vermiştir” dedi. 

 ÇALAN ÖDESİN

Kaçak elektriğin bedeli hırsızlık yapılarak çalınan elektriğin bedeli olduğuna değinen Gürer, “Çalınan elektriğin bedeli, elektriğini düzgün kullanan, halkımızdan alınamaz. Bir hukuk devletinde, sorumluluğun şahsiliği gereği vatandaşlarımız başkalarının külfetlerini yüklenemez, tüketici yalnızca aldığı hizmetin bedelini öder” açıklamasında bulundu. 

DAĞITIM ŞİRKETLERİ HIRSIZI TESPİT ETSİN

Gürer, “Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile kayıp ve kaçağı önlemenin yanında tüketicinin kullanmadığı ve almadığı hizmetten dolayı bedel ödememesini amaçlamış olup, aynı zamanda dağıtım şirketlerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeleri amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı. 

 TEKNİK OLMAYAN KAYIPLAR

CHP Milletvekili Gürer’in Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifinde,  “Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile dağıtım tarifelerinde yer alan teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetlerden teknik kayıplara ilişkin maliyetler eşit şekilde tüketicilere yansıtılır; ancak kaçak kullanımdan kaynaklanan teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler kaçak kullanım gerçekleştiren kişiler tespit edilerek sadece bu kişilere yansıtılır, bu kişilerin tespit edilememesi halinde ise dağıtım şirketlerinden tahsil edilir.” İfadeleri yer aldı. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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kaçak elektriğin faturasını çalan ödesin
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