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Kabine Toplantısı'ndan Sonra EYT Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorulan soruya yanıt veren İbrahim Kalın, "Şu anda hükümetin gündeminde EYT konusu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında Meclis açıldığında bakılır. Fakat bunun maliyeye maliyetinde dikkate alınması gerekir. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok" ifadelerine yer verildi.

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Kabine Toplantısı'ndan Sonra EYT Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorulan soruya yanıt veren İbrahim Kalın, "Şu anda hükümetin gündeminde EYT konusu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında Meclis açıldığında bakılır. Fakat bunun maliyeye maliyetinde dikkate alınması gerekir. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok" ifadelerine yer verildi.

11 Eylül 2018 Salı 20:33
Kabine Toplantısı'ndan Sonra EYT Açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ''Başta MHP olmak üzere muhalefet partileri emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Meclis’e yasa teklifi verdi. Hükümet olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? MHP’ye yada teklif veren diğer partilere destek verecek misiniz?'' sorusu soruldu.

İbrahim Kalın bu soruyu şöyle yanıtladı;

Bu EYT (emeklilikteyaşa takılanlar) konusu bugün toplantının gündemine gelmedi. Şu anda hükümetimizin gündeminde böyle bir konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında Meclis açıldığı zaman bakılır. Fakat bunun maliyeye çıkaracağı maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok.'' ifadelerini kullandı.


 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.09.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
kabine toplantısı ndan eyt açıklaması
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bahittin 25 dakika önce

Emekli olmak için yıllarca çalışıp ömür tuketde emekli olmadan öl? Gelin kaynanısına bakar bakım maaşı alır kaynanası ayriyeten engelli maaşı alır emekliye gelince para yok?

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