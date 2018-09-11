Kabine Toplantısı'ndan Sonra EYT Açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ''Başta MHP olmak üzere muhalefet partileri emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Meclis’e yasa teklifi verdi. Hükümet olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? MHP’ye yada teklif veren diğer partilere destek verecek misiniz?'' sorusu soruldu.

İbrahim Kalın bu soruyu şöyle yanıtladı;

Bu EYT (emeklilikteyaşa takılanlar) konusu bugün toplantının gündemine gelmedi. Şu anda hükümetimizin gündeminde böyle bir konu yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında Meclis açıldığı zaman bakılır. Fakat bunun maliyeye çıkaracağı maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok.'' ifadelerini kullandı.



