İYİ Parti'nin Seçim İttifakı Yapabileceği Muhtemel Partiler Açıklandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray partisinin ittifak yapabileceği partileri açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerinin yapılacağı 2019 için geri sayım devam ediyor. Geri sayım sürerken partilerdeki hareketlilik gittikçe artıyor. AK Parti ve MHP, 2019 için “Cumhur İttifakı” altında bir araya gelirken, muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan geldi.

Çıray yaptığı yeni açıklamada, gelecek yıl yapılacak seçimlerde partilerinin muhtemel ittifakı hakkında “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” ifadelerini kullandı. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

İKİNCİ TURDA OLMALI

Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır.

Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü/Emin Özgönül