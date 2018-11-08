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İYİ Parti'nin İstanbul ve İzmir Adayları Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri için İYİ Parti'de aday belirleme aşaması devam ederken, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla ve Balıkesir adayları belli oldu.

İYİ Parti'nin İstanbul ve İzmir Adayları Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri için İYİ Parti'de aday belirleme aşaması devam ederken, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla ve Balıkesir adayları belli oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:26
İYİ Parti'nin İstanbul ve İzmir Adayları Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri için İYİ Parti'de aday belirleme aşaması devam ederken, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla ve Balıkesir adayları belli oldu.

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Meclis kulislerinden alınan bilgilere göre İstanbul'da Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Adana'da Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

ANKARA'DDA Kİ İSİM GÜNDEMDE!

Ankara adaylığı için iki isim ön planda. Bunlardan biri Mansur Yavaş, diğer isim ise Turgut Altınok. Her iki ismin de MHP kökenli olması dikkat çekiyor.

Genel Başkan Akşener'in Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olması halinde destek vermeyeceklerini açıklaması, ortak aday iddialarını zora sokmuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirlenen İsmail Koncuk daha önce de MHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkan Adaylığı yapmış ancak kazanamamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:30
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