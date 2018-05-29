İYİ Partililer ile Zabıta Arasında Arbede Çıktı

Son dakika haberi: İYİ Partililer ile Zabıta Memurları arasında arbede çıktı.

24 Haziran 2018 'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'ye zabıta şoku.

İYİ Partililer Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seçime kısa süre kala bir tanıtım çadırı kurdu.Manisa 3. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hasan Eryılmaz'ın kent meydanında ücretini ödeyerek seçim sonuna kadar kiraladığı alana, AK Partili Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan zabıta ekipleri tarafından müdahale bulunuldu.Partililerin zabıta ekiplerine gereken izinlerin alındığına dair açıklama yaptığı sırada, bir zabıta memurunun bıçakla saldırıda bulunduğu görüldü.

Saldırı anları an be an görüntülenirken, saldırıda kadınların ezildiği öğrenildi.Emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak Yeniçağ

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