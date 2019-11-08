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İYİ Partili Ümit Özdağ, Göç İdaresi'nin ''yok'' dediği planı açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ, Twitter hesabından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün varlığını kabul etmediği Suriyelilerin Türkiye'ye entegrasyonu planını paylaştı.

İYİ Partili Ümit Özdağ, Göç İdaresi'nin ''yok'' dediği planı açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ, Twitter hesabından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün varlığını kabul etmediği Suriyelilerin Türkiye'ye entegrasyonu planını paylaştı.

08 Kasım 2019 Cuma 16:08
İYİ Partili Ümit Özdağ, Göç İdaresi'nin ''yok'' dediği planı açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün varlığını kabul etmediği Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye entegrasyonu ile ilgili planını paylaştı. 

Özdağ, söz konusu planının linkini paylaşırken, "Göç İdaresi'nin 'sadece Suriyeliler için değil, ülkemizdeki (Iraklı, Afgan, Somalili vs.) 1.4 milyon diğer 'GÖÇMEN' için de hazırlandı' dediği 'Uyum Strateji Belgesi'ni Türk milleti ile paylaşıyorum. Kim Türk milletini kandırıyor, kararı milletimiz versin!" ifadelerini kullandı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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