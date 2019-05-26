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İYİ PARTİLİ SEZGİN: İSTANBUL HAVALİMANI İFLAS MI EDİYOR?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İstanbul Havalimanı’nın yabancılara satışı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Sezgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, İstanbul Havalimanı’nı işleten konsorsiyumun bazı ortaklarının, Havalimanı’ndaki hisselerini satmak amacıyla aracı şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdiğine yönelik uluslararası basında yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

İYİ PARTİLİ SEZGİN: İSTANBUL HAVALİMANI İFLAS MI EDİYOR?

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İstanbul Havalimanı’nın yabancılara satışı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Sezgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, İstanbul Havalimanı’nı işleten konsorsiyumun bazı ortaklarının, Havalimanı’ndaki hisselerini satmak amacıyla aracı şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdiğine yönelik uluslararası basında yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:21
İYİ PARTİLİ SEZGİN: İSTANBUL HAVALİMANI İFLAS MI EDİYOR?

Aydın Milletvekili Sezgin, İstanbul Havalimanı’nı işleten IGA adlı konsorsiyumun bazı hisselerini satmak amacıyla Lazard Ltd. adlı aracı şirketin çeşitli yatırım bankalarıyla ve potansiyel alıcılarla çalışmalar yürüttüğü iddialarını gündeme getirerek, bu haberlerin doğru olup olmadığının; doğruysa Bakanlığın bilgisi bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Söz konusu haberlere göre, İstanbul Havalimanı’nın yapım ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle, Havalimanı’nı işleten IGA adlı konsorsiyumun yakın zamanda 5.7 milyar € değerinde borçlanarak Türkiye’deki en büyük borç yüküne sahip kurum haline geldiğini vurgulayan Sezgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na “yüksek işletme maliyetleri ve düşük getiri beklentisi nedeniyle potansiyel alıcıların bulunamaması durumunda, Havalimanı’nın iflası mı gündeme gelecektir?” sorularını yöneltti.

Sezgin ayrıca, geçtiğimiz haftalarda hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçakların Çorlu Havalimanı’na yönlendirilmiş olması gibi sorunların, İstanbul Havalimanı’nın potansiyel alıcılar için cazibesini daha da azalttığını belirterek, benzer faktörler nedeniyle ortaya çıkan mesafe artışından kaynaklanan yakıt israfının açıklanmasını talep etti.  

Soru önergesinde şu sorular yer aldı:

1) İstanbul Havalimanı’nın hisselerinin satışa çıkartıldığı ile ilgili haberler doğru mudur?

2) Satışla ilgili Bakanlığınıza herhangi bir bilgi verilmiş midir?

3) Konsorsiyum ile yapılan sözleşmede, hisselerin üçüncü taraflara satışı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?

4) İstanbul Havalimanı’nın yüksek işletme maliyetleri ve düşük getiri beklentisi nedeniyle potansiyel alıcıların bulunamaması durumunda, Havalimanı’nın iflası mı gündeme gelecektir? Bu durumla ilgili öngörünüz ve planınız nedir?

5) Son günlerde sosyal medyada, Ankara ve Antalya gibi destinasyonlarla İstanbul Havalimanı arasındaki uçuşların rotaları paylaşılmakta ve uçakların inişten önce havada çok sayıda tur atarak vakit geçirmek zorunda kaldıkları belirtilmektedir. İstanbul Havalimanı’nı kullanan uçuşlarda, planlanan rotalar değil gerçekleşen uçuş mesafeleri dikkate alındığında, Atatürk Havalimanı’na kıyasla yüzde kaçlık bir mesafe artışı gerçekleşmiştir? Ankara ve Antalya'yı baz alarak, net uçuş mesafelerinin Atatürk Havalimanı ile karşılaştırmalı verilerini kamuoyuyla paylaşmanız mümkün müdür?

6) İstanbul Havalimanı’nı kullanan uçuşlarda, hava koşulları ya da uçuş planlaması gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan mesafe artışından kaynaklanan yakıt israfı ne kadardır?

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