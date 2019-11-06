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İYİ Partili Özdağ'dan kendisi için 'Bu adamı tedavi ettirin' diyen Soylu'ya çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ için, "Bu adamı tedavi ettirin" dedi. Özdağ ise Soylu'ya çağrıda bulunarak, "TV'lere çıkıp bana hakaret edeceğine, kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım" yanıtını verdi.

İYİ Partili Özdağ'dan kendisi için 'Bu adamı tedavi ettirin' diyen Soylu'ya çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ için, "Bu adamı tedavi ettirin" dedi. Özdağ ise Soylu'ya çağrıda bulunarak, "TV'lere çıkıp bana hakaret edeceğine, kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım" yanıtını verdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 20:21
İYİ Partili Özdağ'dan kendisi için 'Bu adamı tedavi ettirin' diyen Soylu'ya çağrı

Antalya'da düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de 500 bin Afgan var. Afganistan'dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getireceklermiş. Türkiye'yi iç savaş toplumları cehennemine götürüyor bu iktidar" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a sert sözlerle yanıt verdi.

Sözcü'nün aktardığına göre, "Verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler bu tezviratlarından, iftiralardan, yalanlardan bıkmadılar, usanmadılar" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Anlamadığınız işlere karışmayın, anlamıyorsanız sorun. Ben buradan o sözde profesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Biraz da bu adama karşı dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin. Mağdur insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkanına buradan çağrıda bulunuyorum. Bu adamın başka işleri de var, bunu sizler de biliyorsunuz, tedaviye ihtiyacı var, tedavi ettirin. Bunu, mazlum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Bunu, Türkiye’yi birbirine karıştırmak isteyen, attığı tweet’lerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın."

Özdağ: Soylu'nun bize öğreteceği bir şey yok ama öğreneceği çok şey var

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından TBMM’de basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Özdağ, iddialarının arkasında durduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Süleyman Soylu’nun bir politikacı değil atanmış bir memur olduğunu ifade etmek lazım. Ama bakanlığın eski kimliğinden ötürü kendisini muhatap olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de 500 binin üzerinde Afgan var. Bu Afganların pek çoğu köylere gitmiş durumda. İran’dan da çok sayıda Afgan Türkiye’ye girmek için bekliyor. Soylu’nun bu konuda bize öğreteceği bir şey yok ama bizden öğreneceği çok şey var. Ben basından gelen bir bilgiyi toplumla paylaştım. Burada önemli olan 500 bin Afgan ve İran üzerinden girmeye çalışan Afganlardır. Burada açıklamış olduğum Kabil üzerinden mafya aracılığıyla vize alarak giren Afganlar konusunda şu ana kadar Süleyman Soylu ne yapmış? Benim açıklamamı ihbar kabul etmişler de Afganistan'da bir çalışma başlatmışlar mı? Ya da Dışişleri Bakanlığı böyle bir araştırma yapmış mı? Önce bunları yapsınlar ondan sonra konuşsunlar."

'Kendine güveniyorsan gel televizyona çıkalım'

Özdağ, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından Soylu'ya çağrıda bulunarak, "Süleyman Soylu, tek başına TV'lere çıkıp bana hakaret edeceğine eğer kendine güveniyorsan istediğin televizyonda istediğin genel müdürü yanına alarak dosyaların ile gel, Suriyeli sığınmacıları konuşalım" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliAfganistançobanGöçmenAfganIyi Partiümit özdağSüleyman Soylu
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