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İYİ Partili milletvekili istifa etti!

İYİ Partili vekil partisinden istifa edip telefonunu kapattı.

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İYİ Partili milletvekili istifa etti!

İYİ Partili vekil partisinden istifa edip telefonunu kapattı.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:38
İYİ Partili milletvekili istifa etti!

İYİ Partili vekil partisinden istifa edip telefonunu kapattı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli' diyerek tepki gösterdi.

İstifanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, Fatih Mehmet Şeker'in telefonunu kapattığı, partililerin kendisine ulaşamadıkları belirtildi.

Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı 40'a düştü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 31.08.2018 20:38
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iyi partili milletvekili istifa etti
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