İYİ Partili Lütfü Türkkan: EYT'liler Sadaka Dilenmiyor

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak "Emeklilikte yaşatakılanlar sadaka dilenmiyor" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan'ın Meclis konuşması şöyle;

2018-2019 eğitim döneminin ikinci yarısı dün itibarıyla başladı. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılı bir öğretim hayatı diliyorum.

Bilgi ekonomisine geçtiğimiz bir dönemdeyken eğitimin önemi ve kalitesi daha da önem kazanıyor. Okul demek dört duvar içinde akıllı tahtayla gurur duymak demek değil. Ne yazık ki bu dönemde bir acı gerçeği de paylaşmak istiyorum sizlerle. Dünyadaki 137 ülke içerisinde Türkiye matematik ve fen bilimleri eğitimindeki kalite sıralamasında 104'üncü sırada yer alıyor. İlk sıralarda Singapur, Finlandiya ve İsviçre'nin yer aldığı listede Türkiye 68'inci sıradaki Suudilerden bile geride kalarak Nijerya'yla aynı sırada yer alıyor. On altı yıllık icraatınızdan biriyle daha gurur duyabilirsiniz böylece.

Yirmi altı yıl evvel bugün geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, eski bakanlardan, Kabataş Erkek Lisesinden de ağabeyim Sayın Adnan Kahveci'yi rahmetle ve minnetle anıyorum. Adnan Kahveci pek çok alanda önemli çalışmalara imza atmış iyi bir siyaset adamı, dürüst bir siyaset adamı olarak akıllarda yer almıştır.

Evet, bir konu hiç peşinizi bırakmayacak, seçim meydanlarına çıktığınızda hep peşiniz sıra gelecek, her gittiğiniz yerde emeklilikte yaşa takılanlara siz de takılacaksınız. Bu sorun gittikçe büyüyor, toplumsal bir sorun hâline dönüşüyor. Pazar günü Adana'da, Kocaeli'nde, Gebze'de EYT buluşmaları vardı. Tıpkı daha önce toplandıkları şehirlerde olduğu gibi, Adana'da ve Gebze'de de bütün salonu dolduran EYT mağduru vatandaşlarımız salonlardan taşıp sokaklarda yer aldılar.

Değerli AK PARTİ'li arkadaşlarım, bu insanlar sadaka dilenmiyor.

Sadece senelerdir ödedikleri, emanet ettikleri primlerin emekli maaşı olarak kendilerine iade edilmesini istiyorlar. İşsiz kalanlar 78 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sağlıktan dahi faydalanamıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar topluluğu bu ülkenin temel taşıdır, bunu görmezlikten gelemezsiniz. 10 Şubat Pazar günü Ankara'da olacaklar, seslerini Parlamentoya, Hükûmete duyurmaya çalışacaklar, biz de onlarla beraber, EYT mağduru vatandaşlarımızın yanında yer alacağız.

Evet, biraz evvel Burdur Milletvekili bir arkadaşımız Salda Gölü'yle ilgili güzellemeler yaptı.

"Türkiye'nin Maldivler"i diye bilinen bir doğa harikası Salda Gölü. İnstagram'da ve gazetelerin tatil köşelerinde reklamı olmadan daha önce çok az insanın bildiği bir yerdi.

Az bilinmesi ve ziyaret edilmesiyle bugüne kadar bozulmadan kalan bu saklı cennet, ülkemizin en derin, dünyanın ise 3'üncü en derin gölüdür. Yine ülkemizin en temiz gölleri listesinde 1'inci, dünyada ise 5'inci sıradadır. Bu saklı cennet ise, bugün millet bahçesi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani burası zaten doğal park. Uzmanlık alanı beton olan TOKİ'yi buraya sokma çabanızın altında ne var? Burayı da Uzungöl'e çevirmeye mi niyetlisiniz? Betonlaşmanın dışında, bilim insanları ise yaklaşan tehlikeye dikkat çekiyorlar. Yardımcı Doçent Doktor Erol Kesici diyor ki: "Salda'daki beyazlıkların üzerine ayakla bile basılmamalı. 'Biyomineralizasyon' diyoruz, yani canlı. HES ve göletlerle beslenmesini engellediler, kirliliğini artırdılar, daha fazla yok etmeye çalışmasınlar, gölü uzaktan sevsinler diyor, orada ihale almak için çabalayan bütün AK PARTİ'li arkadaşlara söylüyorum: Salda Gölü'ne dokunmayın, milletin kendisi oraya sahip çıkar.

Siz orayı Uzungöl'e benzetmek için yola çıkmışsınız, bu sevdanızdan vazgeçin. Uzungöl'e bakın, yaptıklarınızdan utanmaya yetecektir.