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İyi Partili Koray Aydın'dan İnanılmaz Devlet Bahçeli Gafı!..

İYİ Partililer bugün İstanbul'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel Başkanlık görevine geri dönmesi için eylem yapmışlardı. Meral Akşener'in evinde yapılan görüşmelerden sonra kapıda bekleyen kalabalığa bir açıklama yapılma ihtiyacı doğdu. Açıklama görevi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a düştü.

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İyi Partili Koray Aydın'dan İnanılmaz Devlet Bahçeli Gafı!..

İYİ Partililer bugün İstanbul'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel Başkanlık görevine geri dönmesi için eylem yapmışlardı. Meral Akşener'in evinde yapılan görüşmelerden sonra kapıda bekleyen kalabalığa bir açıklama yapılma ihtiyacı doğdu. Açıklama görevi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a düştü.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:18
İyi Partili Koray Aydın'dan İnanılmaz Devlet Bahçeli Gafı!..

İYİ Partililer bugün İstanbul'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel Başkanlık görevine geri dönmesi için eylem yapmışlardı. Meral Akşener'in evinde yapılan görüşmelerden sonra kapıda bekleyen kalabalığa bir açıklama yapılma ihtiyacı doğdu. Açıklama görevi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a düştü.

Koray Aydın İYİ partililere açıklama yapmak için mikrofonu eline aldığında öyle bir gafa imza attı ki inanılır gibi değildi.

Koray Aydın Genel Başkanımız Meral Akener yerine Liderimiz Devlet Bahçeli demesi ile kapı önünde açıklamayı dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın partililere, Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofon başına geçti. Ancak Aydın konuşması inanılmaz bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

Koray Aydın yaptığı gafın farkına varıp, hemen Meral Akşener olarak düzeltti. Ancak İYİ Partililer "Devlet Bahçeli" ismini duyunca yuhalamalara başladı.

İşte Koray Aydın'ın Devlet Bahçeli Gafı;

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Son Güncelleme: 28.07.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
Koray AydınDevlet BahçeliMeral AkşenerIyi Parti
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