İYİ Partili İsimden Flaş AK Parti'ye Destek Açıklaması

İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması geldi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Mehmet Aslan önemli açıklamlaarda bulundu. MHP'den İYİ Parti'ye geçen Mehmet Aslan, seçimin tek galibinin Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" ifadelerini kullandı.

Aslan, AK Parti'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İYİ Parti'nin de AK Parti'ye destek verebileceğini savundu.

Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İYİ Parti ile de çıkarabilir. İYİ Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak. AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak"

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