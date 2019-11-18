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İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir. Türkiye'nin milli dış siyaseti muhalefetle birlikte geçmişte olduğu gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sadık kalarak birlikte oluşturulan siyasettir" dedi.

İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir. Türkiye'nin milli dış siyaseti muhalefetle birlikte geçmişte olduğu gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sadık kalarak birlikte oluşturulan siyasettir" dedi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 07:13
İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir

Çıray, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Suriye meselesinin Türkiye'nin iç meselesi olmadığını vurguladı. 

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyleyen Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Milli meselemiz olmayan bir konuda şehit olan her evladımız cinayete kurban gitmiştir. Yanlışı yapacaksın sonra senin yaptığın yanlışlara uymazsam bana dönüp diyeceksin ki ben milli sen gayrimillisin diyeceksin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir. Türkiye'nin milli dış siyaseti muhalefetle birlikte geçmişte olduğu gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sadık kalarak birlikte oluşturulan siyasettir." 

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, teşkilatlanmanın önemini vurguladı. Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, partilileri üye seferberliğine katkıda bulunmaya çağırdı. 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise işsizlik soruna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üniversiteye mezunu her dört gençten biri işsiz. Gerçek işsizlik 7,5 milyon civarında. İş arayıp da iş bulma imkanına sahip olamadığını düşünenleri düşürdüğünüzde içinden, bu rakam yaklaşık 5 milyonlara doğru inmektedir. Türkiye'nin 7,5 milyon işsizi vardır diyoruz ya zannediyorum Norveç'in, Finlandiya'nın İskandinav ülkelerinin bunların nüfuslarına baktığımızda bizim Türkiye'deki işsiz sayımız kadar yok. Bizim Finlandiya kadar işsizimiz var. Bu aynı zamanda büyük bir  ekonomik potansiyele, üretme kabiliyetine sahip olduğumuzu gösteriyor. Yeter ki doğru bir biçimde yönetebilmeyi becerelim." 

Konuşmaların ardından mahalle temsilcilerine atama belgeleri verildi, partiye üye olan 273 üyeye rozetleri takıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44
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iyi partili çıray ak parti nin yanlış dış siyaseti türkiye nin milli siyaseti değildir
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